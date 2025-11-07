पुणे शहरातील आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा उघडकीस, खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
पुणे शहरातील आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह इतरांवर खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : November 7, 2025 at 7:16 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या 'अमीडिया' या कंपनीकडून पुण्यातील मुंढवा येथील 'वतन'ची जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणी राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू असताना पुणे शहरातील आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा समोर आला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाच्या जमिनीबाबत अपहार केल्याप्रकरणी पुण्यातील खडक पोलीस स्टेशन येथे तहसीलदार यांच्यासह ८ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी पुण्यातील खडक पोलीस स्टेशन येथे सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह शितल तेजवानी, दिग्विजय पाटील यांच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांच्यासह सूर्यकांत येवले, कुलमुखत्यारधारक हेमंत गवंडे, राजेंद्र विध्वंस, ऋषिकेश विध्वंस, मंगल विध्वंस, विद्यानंद पुराणिक, जयश्री एकबोटे, शितल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत नायब तहसीलदार प्रवीणा चव्हाण यांनी तक्रार दाखल केली होती. हा प्रकार १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ पर्यंत घडला आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे शहरातील मुंबई कुळ वहिवाट तसंच शेतजमीन अधिनियम १९४८ चा महानगरपालिका क्षेत्रात लागू नसतानाही बोपोडी येथील ९ हेक्टर ही जमीन सन १८८३ पासून ऍग्रीकल्चर खात्याकडे म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात व वहिवाटीत असतानाही, तसंच सदर जमिनीचे मालक व कब्जेदार सदरी ऍग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यांचे नाव असल्याबाबत वरिष्ठांनी स्पष्ट आदेश पारित केलेले असतानाही, सदर जमिनीचा अपहार केला. या जमीनीवर व्हिजन प्रॉपर्टीतर्फे अर्जदार हेमंत गवंडे, राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, ऋषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, विद्यानंद अविनाश पुराणिक, जयश्री संजय एकबोटे, शितल किसनचंद तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील संचालक मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस् एलएलपीचेशी हातमिळवणी व संगनमत करुन सरकारी मिळकतींवर या लोकांच्या मालकी हक्क दिसून आला. बेकायदेशीर आदेश आणि पत्र तयार करुन अशाप्रकारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की काल रात्री जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनिधीने अजून एक फिर्याद दिली असून त्यानुसार एक तहसीलदार आणि इतर ८ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जी काही फिर्याद देण्यात आली आहे, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे. या घटनेचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडे देण्यात आलं असून अधिक तपास सुरू आहे.
हेही वाचा..