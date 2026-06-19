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बेकायदेशीर लिंगनिदान व स्त्री-भ्रूणहत्या रॅकेटप्रकरणी आणखी एक आरोपी अटकेत; विशेष तपास पथकाची मोठी कारवाई

Intro:Body:बेकायदेशीर लिंगनिदान व स्त्री-भ्रूणहत्या रॅकेटप्रकरणी आणखी एक आरोपी अटकेत; विशेष तपास पथकाची (SIT) मोठी कारवाई

यवत पोलीस स्टेशन
यवत पोलीस स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 10:13 PM IST

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दौंड - पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष तपास पथकानं (SIT) आणि यवत पोलिसांनी बेकायदेशीर लिंगनिदान, स्त्री-भ्रूणहत्या रॅकेटविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करत या प्रकरणातील आणखी एका महत्त्वाच्या आरोपीला अटक केली आहे. सदिच्छा दिलीप शिंदे उर्फ सदिच्छा लक्ष्मण भोसले (वय 23)हिला अटक करण्यात आली असून, ती रॅकेटमधील प्रमुख सूत्रधार डॉ संगीता गायकवाड यांची निकटवर्तीय सहकारी असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे, अशी माहिती यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी दिली आहे.


पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटकेत असलेली मुख्य आरोपी डॉ संगीता गायकवाड हिच्या चौकशीतून आणि तांत्रिक विश्लेषणातून सदिच्छा शिंदे हिची भूमिका समोर आली. ती गर्भवती महिलांशी संपर्क साधणे, त्यांना विविध ठिकाणी नेणे तसंच बेकायदेशीर लिंगनिदानाच्या प्रक्रियेत समन्वय साधण्याचं काम करत असल्याचं तपासात उघड झालं आहे. ती बोगस डॉक्टर आण्णासाहेब गिरी याच्या संपर्कात होती.


फार्महाऊस आणि फ्लॅटवर सुरू होती बेकायदेशीर तपासणी - तपासानुसार, सदिच्छा शिंदे ही गर्भवती महिलांना डॉ संगीता गायकवाड हिच्या शिंदवणी येथील फार्महाऊस तसंच सिताई हाके नगर येथील फ्लॅटवर आणत असे. या ठिकाणी पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनद्वारे बेकायदेशीररीत्या गर्भलिंग तपासणी केली जात होती. या कामात शिंदे ही स्वतः सहभागी असे. लिंगनिदानानंतर गर्भातील भ्रूण मुलगी असल्याचे आढळल्यास संबंधित महिलांना गर्भपात करण्यासाठी केडगाव येथील पार्थ हॉस्पीटलमध्ये पाठविले जात असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.


आर्थिक व्यवहार आरोपीची खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू - या अवैध गर्भ लिंग निदानातून मिळणारी रक्कम आरोपी सदिच्छा शिंदे हिच्या बँक खात्यावर जमा होत असल्याचा तपासात महत्त्वपूर्ण खुलासा झाला आहे. या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित बँक खात्यांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली असून ती गोठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.


विविध कायद्यांखाली गुन्हे दाखल - या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS), पूर्वगर्भधारणा व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (PCPNDT) कायदा तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (MTP Act)अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून या संपूर्ण रॅकेटचा आर्थिक व तांत्रिक तपास सुरू आहे.


वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास - ही कारवाई पुणे ग्रामीण चे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, बारामतीचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार, आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक राजेंद्र मयेने, दौंडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.


तपास पथकात पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर (मुख्य तपास अधिकारी), सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निशिगंधा खुळे , सुधीर कदम, पोलीस उपनिरीक्षक संदीप घारे , सहाय्यक फौजदार संतोष शिंदे, शरद बांबळे, तसेच इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.


"कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही" - यवत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक तथा तपास अधिकारी संतोष तासगावकर यांनी सांगितलं की,
स्त्री-भ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर लिंगनिदान हा समाजाला काळिमा फासणारा गंभीर गुन्हा आहे. या रॅकेटमध्ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. वैज्ञानिक पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.

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TAGGED:

ILLEGAL SEX DETERMINATION
बेकायदेशीर लिंगनिदान
डॉ संगीता गायकवाड
सदिच्छा दिलीप शिंदे
ILLEGAL SEX DETERMINATION

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