बनारस रेल्वे कारखान्याचा 'महाविक्रम'; एकाच वर्षात 572 इंजिनांची विक्रमी निर्मिती!

वाराणसीच्या बनारस रेल्वे कारखान्यानं 2025-26 मध्ये 572 इंजिन बनवून इतिहास रचलाय. उत्पादनात 20 टक्के वाढ करत 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत कारखान्यानं जागतिक विक्रम प्रस्थापित केलाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 9:48 AM IST

मुंबई : भारतीय रेल्वेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आणि कौतुकास्पद घटना घडली आहे. ती म्हणजे रेल्वे इंजिन बनवणाऱ्या 'बरेका'नं मोठा इतिहास घडवला आहे. बनारस रेल्वे कारखान्यानं (बरेका) वर्ष 2025-26 मध्ये 572 रेल्वे इंजिनांची निर्मिती केली आहे. बनारस रेल्वे कारखान्यानं स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण 11 हजार 259 रेल्वे इंजिनांची निर्मिती केली आहे. यामध्ये 2 हजार 925 इलेक्ट्रिक इंजिनांचा समावेश आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात झालेली ही कामगिरी कारखान्याच्या स्थापनेपासूनची आतापर्यंतची सर्वोच्च कामगिरी ठरली आहे. आता रेल्वे मंत्रालयानं 'बरेका'ला पुढच्या वर्षी 642 रेल्वे इंजिन निर्माण करण्याचं लक्ष्य दिलं आहे.

'बरेका'नं घडवला इतिहास : महाव्यवस्थापक आशुतोष पंत यांच्या नेतृत्वाखाली 'बरेका'नं हा इतिहास घडवला आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधिक वार्षिक उत्पादनाची ही नोंद आहे. भारतीय रेल्वेनं याविषयी 'बरेका'चं विशेष कौतुक केलं आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2024-25 मध्ये बनारस रेल्वे इंजिन कारखान्यानं 477 रेल्वे इंजिनची निर्मिती केली होती. यामुळं यावर्षीच्या उत्पादनात 20 टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. ही उपलब्धी केवळ बरेकासाठी नाही, तर संपूर्ण भारतीय रेल्वेसाठी अभिमानाची बाब असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं आहे.

572 लोकोमोटिव्हमध्ये खालील इंजिनांचा समावेश आहे :

  1. WAG-9 - 401 (मालवाहतूक इलेक्ट्रिक लोको)
  2. WAP-7 - 143 (प्रवासी वाहतूक इलेक्ट्रिक लोको)
  3. अमृत भारत लोको - 14
  4. मोझांबिकला निर्यातीसाठी 10 डिझेल लोकोमोटिव्ह
  5. घरगुती ग्राहकांसाठी 4 डिझेल लोकोमोटिव्ह

लोकोमोटिव्हमध्ये सुरेक्षिततेला प्राधान्य : 'बरेका'नं बनवलेल्या या नव्या लोकोमोटिव्हमध्ये चालकाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. त्याअंतर्गत लोको कॅबमध्ये वॉटरलेस युरिनल, सीएलआय सीट, सिग्नल एक्सचेंज लाईट, डीपीडब्ल्यूसीएस (DPWCS) आणि 'कवच' सुरक्षा प्रणाली यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे.

नवीन कीर्तिमान स्थापन करू : याविषयी बोलताना आशुतोष पंत यांनी आपल्यासोबत काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, महिला कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आभार मानले. यावेळी ते म्हणाले, "कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळंच हे लक्ष आम्ही पूर्ण करू शकलो. येणाऱ्या वर्षातही आम्ही अशाच प्रकारे उत्तम काम करून नवीन कीर्तिमान स्थापन करू."

