गॅस टंचाईवर वाफेचा पर्याय! 55 हजार विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी ‘अन्नामृत’चा अनोखा प्रयोग

गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘अन्नामृत’ संस्था अत्यंत कमी गॅस वापरून, वाफेच्या मदतीनं अन्न शिजवण्याची आधुनिक पद्धत राबवत आहे.

वाफेवर अन्न शिजवून शालेय विद्यार्थ्यांना पुरवलं जातं (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 10:14 AM IST

पिंपरी चिंचवड - आखाती देशांमधील युद्ध परिस्थितीमुळे सध्या गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरात एलपीजीच्या टंचाईची झळ विविध क्षेत्रांना बसताना दिसत आहे. त्यातच शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. गॅसचा अपुरा पुरवठा, वाढते दर आणि अनिश्चितता यामुळं स्वयंपाक व्यवस्थापन कठीण बनलं आहे. मात्र, या सर्व संकटांमध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील ‘अन्नामृत’ या संस्थेने एक वेगळा आणि प्रभावी मार्ग शोधून काढला आहे.

वाफेच्या मदतीनं अन्न शिजवणं - गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘अन्नामृत’ संस्था अत्यंत कमी गॅस वापरून, वाफेच्या मदतीनं अन्न शिजवण्याची आधुनिक पद्धत राबवत आहे. या पद्धतीमुळे केवळ इंधनाची बचत होत नाही, तर मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि स्वच्छही होते. सध्या ही संस्था पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळांमधील तब्बल 55 हजार विद्यार्थ्यांसाठी दररोज सकस आणि पौष्टिक भोजन तयार करत आहे.

70 कामगार कार्यरत - या संपूर्ण प्रक्रियेत सुमारे 70 कामगार कार्यरत असून, अन्न तयार करण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाते. धान्य निवडण्यापासून ते भाज्या स्वच्छ करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडतात. अन्न शिजवण्यापूर्वी त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करून गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मिळणारे अन्न सुरक्षित आणि पौष्टिक असल्याची खात्री दिली जाते.

अन्न शिजवण्यासाठी विशेष यंत्रणा - वाफेवर अन्न शिजवण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. या यंत्रणेद्वारे तयार होणाऱ्या वाफेचा वापर मोठ्या भांड्यांमध्ये अन्न शिजवण्यासाठी केला जातो. पारंपरिक गॅसवर अवलंबून राहण्याऐवजी ही पद्धत अधिक किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक ठरत आहे. गॅस टंचाईच्या काळात ही प्रणाली अधिक परिणामकारक ठरत असून, भविष्यातील शाश्वत उपाय म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात आहे.

कमी खर्चात अन्न तयार - सध्याच्या परिस्थितीत गॅस सिलेंडरची टंचाई आणि वाढते दर लक्षात घेता, शालेय पोषण आहारासाठी वाफेवर आधारित स्वयंपाक पद्धत अवलंबण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. ‘अन्नामृत’ संस्थेने दाखवलेला हा आदर्श इतर संस्थांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो. कमी खर्चात, सुरक्षित आणि मोठ्या प्रमाणावर अन्न तयार करण्यासाठी ही पद्धत प्रभावी पर्याय ठरत आहे.

पोषण आहार व्यवस्थेत बदल - एकूणच, इंधन टंचाईच्या संकटातही विद्यार्थ्यांच्या पोषणावर कोणताही परिणाम होऊ न देता, ‘अन्नामृत’ संस्थेने उभारलेली ही प्रणाली कौतुकास्पद आहे. भविष्यात अशा तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर झाल्यास, देशातील पोषण आहार व्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल घडू शकतो.

