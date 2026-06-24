मुख्य माहिती आयुक्तांसोबतच्या बैठकीनंतरही आरटीआयमधील बदलाला अण्णांचा ठाम विरोध; 5 जुलैपासून उपोषणाचा इशारा
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी नवीन आरटीआय बदलाला विरोध करत उपोषण करण्याचा इशारा दिला. त्यांची भेट घेणाऱ्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : June 24, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 7:48 PM IST
अहिल्यानगर - माहिती अधिकाराचा आग्रह धरणारे आणि त्यासाठी आमरण उपोषणामुळे देशभरात लढा देणारे अण्णा हजारे पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. माहिती अधिकार कायद्यात 12 जून 2026 रोजी करण्यात आलेल्या नव्या नियमांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उघडपणे आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांसोबत झालेली चर्चा समाधानकारक न ठरल्यानं 5 जुलैपासून उपोषण करण्याच्या निर्णयार ते ठाम आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला. त्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारेंची भेट घेतली. नव्या नियमांबाबत सविस्तर चर्चा केली. बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, माहिती अधिकार हा जनतेच्या हितासाठी असायला हवा. मात्र, सरकारनं नव्या नियमांमधून अधिकाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिलं आहे. हे लोकशाहीसाठी आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी घातक आहे".
"5 जुलैपूर्वी शासनानं आणखी एक बैठक बोलवावी. त्या बैठकीसाठी माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित करावे, अशी मागणी केली आहे. त्या बैठकीत योग्य तो निर्णय झाल्यास पुढील भूमिका विचारात घेतली जाईल, अन्यथा 5 जुलैपासून उपोषण सुरू होईल", असा स्पष्ट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक हजारे यांनी दिला.
अपेक्षेप्रमाणे निर्णय झाला तर ठीक, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही- 12 जून रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार नियमांबाबत आपण समाधानी नसल्याचं सांगत अण्णा हजारे म्हणाले की," आमच्या अपेक्षेप्रमाणे निर्णय झाला तर ठीक, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही." त्यामुळे राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचं लक्ष आता राज्य सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लागलं आहे.
अधिकृत निरोप घेऊन आलेलो नाही- आयुक्त पांडे यांची प्रतिक्रिया-बैठकीनंतर मुख्य माहिती आयुक्त पांडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, अण्णा हजारेंसोबत माहिती अधिकार नियमांबाबत सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मात्र, अण्णांनी मुख्यमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्याकडेच आहे. आम्ही सरकारचा अधिकृत निरोप घेऊन आलेलो नाही", असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य माहिती आयुक्तांच्या भेटीनंतरही अण्णा हजारे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राज्य सरकार 5 जुलैपूर्वी नवी बैठक आयोजित करून तडजोडीचा मार्ग काढते की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
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