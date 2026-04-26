'पक्षात दोष नसता तर ते गेले नसते'; आपच्या खासदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर अण्णा हजारेंची केजरीवालांवर टीका
आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दिली. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : April 26, 2026 at 11:17 AM IST
अहिल्यानगर- आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांनी पक्ष सोडून भाजपाचा मार्ग स्वीकारल्याबाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की," कुठे जायचं? कुठे राहायचं? हा लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणावरही जबरदस्ती करणं योग्य नाही".
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे म्हणाले, "लोकशाहीत त्यांना काही अडचणी आल्या असतील, म्हणूनच त्यांनी पक्ष सोडला असेल. जर पक्ष आणि धोरणे योग्यरितीनं चालली असती पक्षात दोष नसता तर ते गेले नसते, अशीही त्यांनी टीका केली. तसेच, आंदोलनातून उभा राहिलेला पक्ष आज तुटत असल्याबाबत बोलताना अण्णा म्हणाले की, "स्वार्थ आला की लोक तुटतात. जर समाज आणि देश डोळ्यासमोर ठेवला, तर कोणीही पक्ष सोडून जाणार नाही. मात्र, आज समाज आणि देश विसरून सत्तेच्या आणि पैशाच्या मागे लोक धावत आहेत", असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं.
आम आदमी पक्षामध्ये (AAP) फूट पडली आहे. आपच्या 10 राज्यसभा खासदारांपैकी सात खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासमवेत आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना खासदार राघव चढ्ढा हे 24 एप्रिल रोजी यांनी म्हटलं, "राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्य असलेले आम्ही—भारतीय संविधानातील तरतुदींचा वापर करून भाजपमध्ये विलीन होऊ, असा आम्ही निर्णय घेतला आहे. आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी या निर्णयाला 'पंजाबचा विश्वासघात' असे संबोधले. राघव चढ्ढा यांनी सांगितलं की, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रम सहानी हेदेखील त्यांच्यासोबत भाजपामध्ये सामील होत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितलं की, या घडामोडीबाबत त्यांनी राज्यसभा सचिवालयालाही औपचारिकरित्या माहिती दिली आहे.
खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले, "राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे 10 खासदार आहेत. त्यापैकी दोन-तृतीयांशहून अधिक खासदार या मुद्द्यावर आमच्या पाठीशी उभे आहेत. त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. आम्ही ती स्वाक्षरी केलेली पत्रे आणि कागदपत्रे राज्यसभेच्या सभापतींकडे सादर केली आहेत. त्यापैकी तीन सदस्य सध्या तुमच्यासमोर उपस्थित आहेत. आमच्याव्यतिरिक्त, या गटामध्ये हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता, विक्रम सहानी आणि स्वाती मालीवाल यांचाही समावेश आहे."