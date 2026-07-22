शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या! अण्णा हजारे यांचं पंतप्रधानांना पत्र
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
Published : July 22, 2026 at 10:06 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 10:20 PM IST
अहिल्यानगर : दिल्लीमधील जंतर-मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
अण्णा हजारे यांच्या पत्रात काय? : पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात अण्णा हजारे यांनी नमूद केलंय, "नवी दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी घडलेल्या हिंसाचाराच्या आणि पोलीस कारवाईच्या बातम्या अत्यंत वेदनादायक आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या घटना घडणं कोणाच्याही हिताचं नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान किंवा अनावश्यक बळाचा वापर टाळला गेला पाहिजे. आज देशातील लाखो तरुण पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी आणि इतर अनेक प्रश्नांमुळं अस्वस्थ आहेत. या अस्वस्थतेकडं केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, ती समाजातील वेदना आणि अपेक्षा म्हणून समजून घेणं आवश्यक आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीचा गोंधळ समोर आला होता. यावर्षीसुद्धा देशात 22 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसलेले असताना पेपर फुटला. 22 मुलांनी निराश होऊन आत्महत्या केल्या. फेर परीक्षेच्या निकालांमध्ये मोठा गोंधळ झाल्याच्या बातम्या आल्या. सरकारी कारभारामध्ये काही गैरकारभार उघडकीस आला की त्याची जबाबदारी खालच्या माणसांवर टाकायची आणि चांगलं जे असेल त्याचं श्रेय सरकारनं घ्यायचं हे योग्य नाही."
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी : विद्यार्थी व पालक मागील 25 दिवसांपासून रस्त्यावर शांततेच्या मार्गावर आंदोलन करत मंत्र्यांचा राजीनामा मागत आहेत. उत्तरदायित्व म्हणून एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्यानं सरकारची सत्ता जाणार नाही, उलट इतर मंत्र्यांना संदेश जाईल की, खात्याचा कारभार नीट केला नाही तर पदावरून दूर केलं जाईल. यामुळं उलट सरकारचा कारभार अधिक चांगला होईल. सोनम वांगचुक यांना ज्या पद्धतीने उपोषण स्थळावरून बळाचा वापर करून हलवण्यात आलं ते करण्यापूर्वी त्यांच्याबरोबर सरकारनं कोणतीही चर्चा केली नाही. इतक्या दिवसापासून दिल्लीत उपोषण चालू असतानाही सरकारचा कोणताच प्रतिनिधी किंवा सचिव लेवलच्या माणसानं जाऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्याची आवश्यकता सरकारला न वाटणं योग्य नाही.
संवाद हा संघर्षापेक्षा नेहमी श्रेष्ठ : लोकशाहीत संवाद हा संघर्षापेक्षा नेहमी श्रेष्ठ मार्ग असतो. जनतेच्या आवाजाकडं विरोधकांचा आवाज म्हणून पाहू नये. आंदोलन करणारेही आपल्या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांचं म्हणणं शांतपणे ऐकून विश्वासाचं वातावरण निर्माण करून सकारात्मक चर्चाद्वारे मार्ग काढणं हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे, असंही हजारे यांनी म्हटलंय.
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