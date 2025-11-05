महापरिनिर्वाण दिन 2025 : बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी उसळणार गर्दी; अण्णा बनसोडेंचं रेल्वे मंत्र्यांना 'यासाठी' पत्र
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनी (Mahaparinirvan Din 2025) जगभरातील अनुयायी त्यांना अभिवादन करतात. देशभरातील अनुयायी दादर इथल्या चैत्यभूमीवर अभिवादन करण्यासाठी येत असल्यानं रेल्वेत गर्दी होते.
Published : November 5, 2025 at 4:13 PM IST
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr Babasaheb Ambedkar) यांच्या ६ डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिवशी (Mahaparinirvan Din 2025) संपूर्ण देशातून आंबेडकरी अनुयायी मुंबईतील चैत्यभूमी इथं त्यांना अभिवादन करण्यासाठी येतात. त्यामुळं दादर आणि शिवाजी पार्क या भागात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. या दिवशी दादर इथं पोहोचण्यासाठी देशभरातून येणाऱ्या अनुयायांच्या प्रवासाची दरवर्षी गैरसोय होत असते. मात्र, यंदा आंबेडकरी अनुयायांच्या प्रवासाची गैरसोय होऊ नये, यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे पुढं सरसावले असून, याबाबत त्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहिलं आहे.
१० दिवस अतिरिक्त कोचची व्यवस्था करावी : ६ डिसेंबर या बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या ५ दिवस आधी आणि ५ दिवस नंतर मुंबईत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना अतिरिक्त कोच जोडण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी केलीय. याबाबत त्यांनी थेट केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहित विनंती केलीय. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी ६ डिसेंबरला लाखो आंबेडकरवादी मुंबईत येतात. परिणामी मुंबईत रेल्वेवरील ताण वाढतो. हे लक्षात घेता मुंबईत दाखल होणाऱ्या रेल्वे सेवामध्ये अधिक वाढ करण्याची गरज आहे. ६ डिसेंबर रोजी लाखो अनुयायांची प्रचंड गर्दी पाहता, ये-जा करण्यासाठी रेल्वेची संख्या आणि रेल्वेच्या कोचमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी रेल्वे मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केलीय.
अनुयायींना सुखरुप प्रवास करता यावा : दुसरीकडं मुंबईत दाटीवाटीची वस्ती आहे. ६ डिसेंबर रोजी दादर आणि शिवाजी पार्क भागात मोठी वाहतूक कोंडी होते. तसेच संपूर्ण देशभरातील आंबेडकर अनुयायी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी महापरिनिर्वाण दिनाच्या आधीच मुंबईत दाखल झाले तर मुंबईतील लोकल सेवेवरील भार आणि ताण कमी होईल. तसेच प्रवासाची गैरसोय होणार नाही आणि अनुयायींचा प्रवास सुखरुप होईल. तसेच रेल्वे कोचची संख्या वाढवल्यास महापरिनिर्वाण दिनाच्यानंतर सुद्धा या अनुयांना परतीचा सुखरुप प्रवास करता येईल, असं विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
