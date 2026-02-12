दादा तुम्ही आज महत्त्वाचा निर्णय…; अंकुश काकडे यांची भावनिक पोस्ट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते अंकुश काकडे यांनी गुरुवारी (12 फेब्रुवारी) अजित पवार यांच्या संदर्भात एक भावनिक पोस्ट केली.
Published : February 12, 2026 at 2:20 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत अनेक नेते मंडळी आपलं मत व्यक्त करत आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत अंकुश काकडे यांनी खळबळजनक दावा केलाय.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 12 तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची घोषणा दादा करणार होते, याबाबत देखील चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अंकुश काकडे यांनी याबाबत एक भावनिक पोस्ट केली आहे.
अंकुश काकडे यांची भावनिक पोस्ट : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अंकुश काकडे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, "आज दादा तुम्ही हवे होतात एक महत्त्वाचा निर्णय तुम्ही करणार होता", अशी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत त्यांनी आठवणींना उजाळा दिला आहे.
नेमकी ती 12 तारीख कोणती? : याबाबत अंकुश काकडे म्हणाले की, १२ तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं विलीनीकरण होणार होतं. असं मध्यंतरी जयंत पाटील यांनी माध्यमाला सांगितलं होतं. तसंच महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळेस जेव्हा आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीट वाटपाबाबत चर्चा करत होते आणि काही विषयांवर जेव्हा वाद होत होते तेव्हा दादा म्हणायचे की, फार वादविवाद करू नका, आपण बारा तारखेला एकत्र येणार आहोत, पण ते झालं नाही. नेमकी ती 12 तारीख कोणती आहे हे माहीत नाही. पण आज 12 तारीख असल्यानं मला ते आठवलं आणि मी ती पोस्ट केली.
दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलेनीकरण झालं असतं : "आज 12 तारीख असल्यानं मी दादा असते तर दोन्ही राष्ट्रवादीचं विलेनीकरण झालेलं पहायला मिळालं असतं अशी पोस्ट केली आहे. आज ते होत नाही हे खेदजनक आहे. अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी थांबल्या आहेत. आज मला वाटलं की दादा असते तर विलिनीकरण होऊन गेलं असतं", असं यावेळी काकडे म्हणाले.
