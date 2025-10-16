‘सखी फूड’च्या अंकिता राऊत यांचा पिंपरी-चिंचवड ते परदेशातील भारतीयांची दिवाळी गोड करणारा 'फराळाचा प्रेरणादायी प्रवास'!
शहरातील अंकिता राऊत 'सखी फूड'च्या माध्यमातून दिवाळीनिमित्त फराळ देश-विदेशात पोहोचवतात. यासह राऊत महिलांना रोजगार देत मराठी चव टिकवतो. त्यांचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरतोय.
Published : October 16, 2025 at 4:19 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : दिवाळी म्हटलं की फराळाचं आकर्षण अगदी खास असतं. आपल्या हातांनी तयार केलेल्या चकल्या, करंज्या, लाडू आणि शंकरपाळ्यांचा सुगंध घराघरात दरवळू लागतो. हाच पारंपरिक सुगंध परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम गेली 17 वर्षे पिंपरी चिंचवडमधील ‘सखी फूड’च्या संचालिका अंकिता राऊत करत आहेत. राऊत आपल्या घराच्या छतावर स्वयंपाक गृह तयार करून हा फराळ बनवतात. घरगुती फराळ परदेशातील भारतीयांना पाठवण्याचा उपक्रम अंकिता राऊत यांनी हाती घेतला. यात त्यांना इतक्या प्रसिद्ध झाल्या की पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रत्येक घराघरात 'सखी फूड'च्या फराळाची चव चाखण्याची संधी मिळते. त्यांच्या हातचा फराळ केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर परदेशातही लोकप्रिय झालाय.
फराळाला परदेशात मोठी मागणी : अंकिता राऊत यांनी आपल्या छोट्या उपक्रमातून फराळ बनवण्याची सुरुवात केली. सुरुवातीला फक्त काही मैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना फराळ द्यायच्या. राऊत यांनी बनवलेल्या चकली आणि साठ्याच्या करंजींची चव इतकी लोकप्रिय झाली की त्यांच्याकडं फराळाची मागणी वाढत गेली. आज त्यांच्या ‘सखी फूड’ या ब्रँडअंतर्गत 30 हून अधिक पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात. यामध्ये बेसन आणि रव्याचे लाडू, अनारसे, मका आणि पोहे चिवडा, पापडी, चकली, मेथीची आणि गोड शंकरपाळी, करंजी, साठ्याची करंजी, शेव अशा विविध पदार्थांचा समावेश आहे, यामध्ये त्यांची खासियत ही साठ्याची करंजी प्रसिद्ध आहे. या करंजीला परदेशातही मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
गुणवत्ता अन् चव यावर विशेष भर : दिवाळीचा फराळ बनवण्यासाठी ‘सखी फूड’मध्ये दोन महिन्यांपूर्वीच तयारी सुरू होते. घटकपदार्थांची निवड, भाजणी तयार करणे, मसाले वाटणे आणि शेवटी पॅकिंगपर्यंत सर्व प्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणे पार पडते. गुणवत्ता आणि चव यावर अंकिता राऊत यांचा विशेष भर असतो. त्यामुळंच त्यांच्या फराळाची मागणी मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरांपासून थेट अमेरिका, कॅनडा, दुबई आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंत पोहोचली आहे. परदेशात राहणारे भारतीय आपल्या मातीची चव विसरू नयेत, हा हेतू त्यांच्या कामातून जाणवतो. या उपक्रमात अंकिता राऊत यांच्यासोबत सध्या 16 महिला कर्मचारी काम करतात. या सर्व महिला पिंपरी चिंचवड परिसरातील आहेत. अंकिता यांनी त्यांना रोजगाराची संधी दिली असून, प्रत्येक महिलेला दररोज 500 रुपयांपर्यंत मानधन दिलं जातं. महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावं आणि घरबसल्या काम करण्याची संधी मिळावी, या उद्देशानं त्या या उपक्रमाचं व्यवस्थापन करतात.
दिवाळीत होते लाखोंची उलाढाल : ‘सखी फूड’ची दिवाळीमध्ये उलाढाल सुमारे 7 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते. त्यातून अंकिता राऊत यांना सुमारे २ ते ३ लाख रुपयांचा नफा मिळतो. मात्र त्यांना पैशापेक्षा अधिक आनंद हा परदेशातील ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या कौतुकाच्या संदेशांमधून मिळतो. "आमचा फराळ परदेशात पोहोचल्यावर भारतीय सांगतात की ‘अंकिताताई, तुमच्या फराळामुळं आमच्या घरात मराठीपणाचं वातावरण तयार झालं,’ हे ऐकून खूप समाधान मिळतं," अशी प्रतिक्रिता अंकिता राऊत यांनी दिली.
आमच्यासारख्या महिलांसाठी हा उपक्रम म्हणजे दिवाळीचा प्रकाश : या कामात मदतनीस म्हणून महिला कर्मचारी ज्योती कांबळे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, पूर्वी आम्ही घरकाम आणि छोट्या-मोठ्या कामांवर अवलंबून होतो. पण अंकिताताईंच्या ‘सखी फूड’मध्ये काम मिळाल्यापासून आम्हालाही आत्मविश्वास आला. घरखर्च चालवतानाच आम्ही आता दिवाळीचा आनंद स्वतःच्या कमाईतून साजरा करतो. एकतेवर आणि कामाच्या समाधानावर सगळ्या महिला मिळून काम करतो. कोणाचं काम कमी-जास्त नाही. चकलीपासून करंजीपर्यंत सगळं प्रेमाने तयार होतं. आमच्या हातचा फराळ परदेशात जातो, हीच आमच्यासाठी मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे.” काम करत असताना “दररोजचं 500 ते 600 रुपये उत्पन्न आमच्यासाठी मोठं आधार ठरतं. आता स्वतःसाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे साठवता येतात. आमच्यासारख्या महिलांसाठी हा उपक्रम म्हणजे खऱ्या अर्थाने दिवाळीचा प्रकाश आहे,” अशी माहिती महिला कर्मचारी ज्योती कांबळे यांनी दिली.
हेही वाचा :