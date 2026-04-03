भोंदूबाबा अशोक खरातला कोण कोण फोन करत होतं? कोण किती वेळ बोललं? अंजली दमानियांनी नावं घेऊन सांगितलं

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अशोक खरातच्या सीडीआरची प्रत जाहीर केली आहे. यातून त्यांनी अनेक मोठे दावे केले आहेत.

Anjali Damania releases Ashok Kharat's Call Detail Records.
अंजली दमानियांकडून अशोक खरातचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड जाहीर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 6:11 PM IST

नाशिक : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याशी संबंधित वादाला आता राजकीय वळण लागलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षानं या प्रकरणात विविध राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच, ज्यांचे खरातसोबत फोटो समोर आले आहेत, अशा सर्वांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खरातच्या 'कॉल डिटेल रेकॉर्ड'चा (CDR) हवाल्यानं धक्कादायक माहिती सार्वजनिक केली आहे.

वास्तविक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे अशोक खरातसोबत शेकडो कॉल झाल्याचा दावा करत दमानियांनी या प्रकरणात मोठा खुलासा केला आहे.

अंजली दमानियांकडून अशोक खरातचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड जाहीर (ETV Bharat)

अंजली दमानीया यांनी काय सांगितलं? : रूपाली चाकणकरांचे अशोक खरातसोबत तब्बल 177 कॉल्स झाल्याची धक्कादायक माहिती दमानियांनी सांगितली. यात दोघांमध्ये एकूण 33 हजार 727 सेकंद संभाषण झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

याचबरोबर चाकणकरांच्या बहीण प्रतिभा चाकणकर यांचेदेखील एकूण 236 कॉल्स अशोक खरातला झाले होते. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे देखील 17 कॉल्स अशोक खरातला झाले. यामध्ये 10 इनकमिंग, 7 आऊटगोईंग कॉल्स झाले होते. विशेष म्हणजे दोघांमधील एक कॉल तब्बल 21 मिनिटे चालल्याचा दावा दमानियांनी केला.

यानंतर माजी मंत्री दीपक केसरकरांचे निकटवर्तीय दीपक लोंढे आणि अशोक खरातमध्ये 189 कॉल्स झाल्याची माहिती दमानियांनी दिली. दोघांमध्ये 39 हजार 589 सेकंद संभाषण झालं. यासोबत भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील 8 कॉल, सुनील तटकरे 8 कॉल, आशिष शेलार 1 कॉल यांचंदेखील अशोक खरातसोबत संभाषण झालं आहे.

भोंदू अशोत खरातचे कोणासोबत किती कॉल्स? :

  • रुपाली चाकणकर- 177 कॉल्स
  • प्रतिभा चाकणकर- 236 कॉल्स
  • उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- 17 कॉल्स
  • दीपक लोंढे - 189 कॉल्स
  • सुनील तटकरे- 8 कॉल्स
  • चंद्रकांत पाटील - 8 कॉल्स
  • आशीष शेलार - 1 कॉल

'काय चर्चा झाली जनतेला सांगावं' : "एखाद्या भोंदू बाबाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री 17 वेळा कॉल का करतात? त्यांच्यात 21 मिनिटे काय चर्चा झाली, हे जनतेला समजायला हवं. तसेच रुपाली चाकणकर इतका वेळ खरातशी काय बोलत होत्या? त्यांना तत्काळ अटक करून त्यांची चौकशी व्हायला हवी," अशी मागणीदेखील दमानियांनी यावेळी केली.

अशोक खरातच्या मुलीच्या लग्नात एकनाथ शिंदे मुख्य अतिथी : याशिवाय, अशोक खरातच्या मुलीच्या लग्नाच्या निमंत्रणपत्रिकेमुळेही मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या पत्रिकेवर छापलेल्या नावांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्न पत्रिकेवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार आणि नीलम गोऱ्हे यांसह अनेक मोठ्या नेत्यांची नावं 'मुख्य अतिथी' म्हणून छापली होती. 10 जानेवारी 2026 रोजी खरातच्या मुलीचा विवाह पार पडला होता.

'सोबत फोटो असले म्हणून कोणताही निष्कर्ष काढू नये' : दरम्यान, राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना, समोर आलेल्या फोटोंवरून कोणताही ठोस निष्कर्ष काढू नये, असं म्हटलं आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशीकांत शिंदे यांनी अंधश्रद्धेविरोधातील कायदे अधिक कडक करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

खरातला 14 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी : महिलांच्या लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरातला न्यायालयानं 14 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच गुरुवारी त्याला दुसऱ्या एका प्रकरणातही पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं.

हेही वाचा

