अजित पवारांनी सर्व पदाचा राजीनामा द्यावा, पुण्यातील कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंजली दमानियांची मागणी

पुण्यातील कथित जमान घोटाळा प्रकरणी अंजली दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. त्या यासंदर्भात काल महसूल मंत्र्यांना भेटल्या आहेत.

अंजली दमानिया
अंजली दमानिया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 3:50 PM IST

मुंबई - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी केलेल्या पुण्यातील जमीन खरेदीतील कथित गैरव्यवहारावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कलगीतुरा रंगला असून आरोप प्रत्यारोप असताना आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे. आज त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.


...तर अश्या व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते - जमीन व्यवहार प्रकरणी चौकशीचा जो जीआर आहे, त्यातील पाच सदस्य पुण्यातील आहेत. यात व्यवहार गैर पद्धतीने झाला आहे. पॉवर ऑफ ऍटर्नी देऊन व्यवहार कसा होऊ शकतो? असा सवाल अंजली दमानिया यांनी उपस्थित करत अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. तसंच या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करा. शीतल तेजवानी ही जागेची मालक नाही, सही करण्याचे अधिकार तिला नाहीत. गायकवाड कुटुंबाने तिला अधिकार दिलेत ते कोर्टात केसेस फाईल करणे वैगरे यासारखे अधिकार आहेत. पार्थ पवार आणि शीतल तेजवानी यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. कारण मुळात जमिनीचे अधिकारच त्यांच्याकडे नाहीत. त्यामुळे 42 कोटी रुपये देऊन कोणीही हा व्यवहार रद्द करू शकत नाही. कायद्याने हा व्यवहार रद्द करता येणार नाही. ज्यांनी फ्रॉड केला असेल तर त्याला रद्द करण्याचा अधिकार नाही. कोर्टाने ऑर्डर दिली तरच ते कॅन्सल करता येईल. सेक्शन 82 नुसार खोटा व्यक्ती उभा केला, तर अशा व्यक्तींना शिक्षा होऊ शकते, त्यांना दंड होऊ शकतो, अशी माहितीही अंजली दमानिया यांनी दिली.

पार्थ पवार यांच्यावर एफआयआर झाला पाहिजे - एफआयआरमध्ये कंपनीचे नाव नाही पार्थचे नाव नाही. अमेडीया कंपनीत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनशिप ऍक्ट नुसार त्याचे कायदे आणि व्यवहाराचे अधिकारी दिग्विजय पाटील यांना देत आहोत असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ पार्थ पवार आणि अमेडीया यांना त्याची पूर्ण कल्पना होती. तरी पण एफआयआरमध्ये पार्थ पवार याचं नाव का नाही? असा सवालही अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला. पार्थ पवार यांच्यावर एफआयआर झाला पाहिजे. या सगळ्यात सात वर्ष शिक्षा होऊ शकते. शीतलने 30 डिसेंबरला पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं. त्यात 11 हजार रुपये भरले असल्याचं नमूद केलं आहे. म्हणजे हे सगळं अजित पवार यांनीच सांगितल्याप्रमाणे केलं आहे, यात काही शंका नाही, असा आरोप अंजली दमानिया यांनी अजित पवार यांच्यावर केला. सिंचन घोटाळ्यात जे पत्रात शब्द वापरले ते आता वापरले आहेत. यात 30 डिसेंबर ते आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही नाही केलं त्यामुळे त्यांचं निलंबन करावं. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसं करणार नाहीत. कारण सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत आहेत, त्यामुळे ते असं करणार नाहीत, असा दावाही दमानिया यांनी केला.


घोटाळे बाहेर काढत राहणार - पॉवर ऑफ ऍटर्नीमध्ये विक्रीसाठी सही करण्याचे अधिकार नाही, रजिस्टर नाही, जमीनच त्यांच्या नावावर नसेल तर भयानक मोठं फ्रॉड आहे, असा दावा दमानिया यांनी केला आहे. आगामी काळात मी घोटळ्याची मालिका बाहेर काढणार आहे, असा इशारा या पत्रकार परिषदेत अंजली दमानिया यांनी दिला. दरम्यान दमानिया यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर पार्थ पवार किंवा अजित पवार यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया आलेला नाही.

