'ठिकठिकाणी माजलेल्या भोंदू बाबांची यादी पोलिसांना देणार, दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करा'-मुक्ता दाभोलकर
नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरातला अटक केल्यानंतर जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोलकर यांनी केली.
Published : March 24, 2026 at 1:32 PM IST
Updated : March 24, 2026 at 1:47 PM IST
पुणे : नाशिक इथं उघडकीस आलेल्या भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. भोंदू बाबा अशोक खरात याचे अनेक व्हिडिओ तसेच विविध प्रकरणे बाहेर येत आहेत. या प्रकरणानंतर राज्यात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आक्रमक झाली आहे. अंनिसचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांनी पोलीस महासंचालकांची भेट घेत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती राज्यातील भोंदू बाबांची यादी संबंधित जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना देणार असल्याचं सांगितलं आहे.
ज्योतिषी, बाबा-बुवा आणि राजकारणी-सरकारी अधिकारी-धनदांडग्या प्रभावशाली व्यक्ती यांचं साटलोटं किती भयानक शोषणकारी असते, याचे हादरवून टाकणारी माहिती अशोक खरातच्या प्रकरणातून महाराष्ट्राच्या समोर आली आहे. या प्रकरणाचा निःपक्षपाती तपास होऊन गुन्हेगारांना शासन झालंच पाहिजे. तसेच पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीनं करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिक आणि पीडित व्यक्ती या बुवा-बाबांकडून होणाऱ्या शोषणासंदर्भात अंनिस कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत असतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील भोंदू बाबांची यादी ही अंनिसचे कार्यकर्ते संबंधित जिल्हा पोलिस अधिक्षकांच्या सुपूर्त करणार आहेत. अंनिसच्या राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य मुक्ता दाभोलकर, राजीव देशपांडे आणि गणेश चिंचोले यांनी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदन दिलं.
ज्योतिषी खरात याला अटक केल्यानंतर ठिकठिकाणी माजलेल्या भोंदू बाबांची यादी पोलिसांना देणार आहोत. भोंदू बाबांकडून लोकांचे शोषण होत आहे. कायद्याचे नियम तयार करेपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही. दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. या अधिकाऱ्यांची नेमणूक कशी करायची आणि त्यांचे कामकाज कसे करावे, याचे निर्देश तयार करणं आवश्यक आहे. अशोक खरात याच्यासारखे प्रकरण पुन्हा होऊ नये, यासाठी अंनिसकडून देण्यात येणाऱ्या यादीवर पोलिसांनी सर्वोतपरी तपास करणं आवश्यक आहे- सामाजिक कार्यकर्त्या, मुक्ता दाभोलकर
अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित झालेच पाहिजेत- प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय आहे. हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष प्रत्यक्ष कार्यान्वित करणं आवश्यक आहे. पत्रकार, महिला आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाचे सदस्य म्हणून जोडून त्यांच्या नियमित बैठका झाल्या पाहिजेत. तसे झाले तर परिसरात चालणारे अघोरी प्रकार वेळीच समोर येतील. त्यांना पायाबंद घालता येईल. त्यासाठी फक्त कागदावर असलेले हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित झालेच पाहिजेत, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून करण्यात आली.
मसुदा सामाजिक न्याय विभागाला दिला जाईल- सरकारनं 2013 साली जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर केला. याला एक तप उलटून गेले तरीही शासनानं या कायद्याचे नियम तयार केलेले नाहीत. जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम तयार करून कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील पोलिसांची जबाबदारी शासनानं अधिक सुस्पष्ट केली पाहिजे. लोकांच्या मनात भीती उत्पन्न करून त्यांना अघोरी कृत्ये करायला लावणारे अशोक खरातसारखे ज्योतिषी, बाबा, बुवा आणि मांत्रिक गावोगावी आहेत. ते अशोक खरात एवढे दांडगे बनण्याची वाट न पाहता वेळीच पोलीस हस्तक्षेप करून त्यांच्या प्रभावाला पायबंद घालण्यासाठी या कायद्याचे नियम तयार झालेच पाहिजेत. नियमांचा प्रस्तावित मसुदा महाराष्ट्र अंनिसनं याआधी शासनाला सादर केलेला होता. परंतु लवकरच पुन्हा एकदा अंनिसच्या वतीनं या नियमांचा मसुदा सामाजिक न्याय विभागाला सादर करण्यात येईल, असे सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोलकर यांनी सांगितलं.
काय आहे अशोक खरात प्रकरण- अशोक खरात या भोंदू बाबावर तीन महिलांनी शारीरिक अत्याचार केल्याचे आरोप केले आहेत. त्यानं महिलांचे शोषण केल्याचे 58हून अधिक व्हिडिओ पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत.
