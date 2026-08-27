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‘भूतदया परमो धर्मा:’! अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला, प्राण्यांसाठी सुरू केले स्वखर्चातून निवारा केंद्र

प्राण्यांसाठी स्वतःची जागा घेऊन मोठे निवारा केंद्र उभारण्याचा मानस असल्याचं करुणा ब्रह्मे यांनी आंतरराष्ट्रीय श्वान दिवसानिमित्त ईटीव्ही भारतला सांगितले.

Animal lover who takes care of disabled dogs
अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 5:07 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 5:34 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - अनेकांच्या घरात असलेले श्वान हे त्यांच्या कुटुंबातील महत्त्वाचा सदस्य असल्याचेच मानले जाते. मात्र असे अनेक श्वान असेही आहेत ज्यांना घर मिळत नाही, रस्त्यावर भटकण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. त्यात काही श्वान असे असतात की, त्यांना वाहनाची धडक लागल्याने ते अपंग होतात, अशा वेळी त्यांना आधार देण्यासाठी किंवा उपचार करण्यासाठी सहसा कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. परंतु शहरातील करुणा ब्रह्मे या श्वान प्रेमी महिलेने अशा प्राण्यांसाठी आपले आयुष्य पणाला लावलंय. त्यांच्याकडे आजघडीला जवळपास 35 श्वान, 10 मांजरी आणि काही गोवंश आहेत, ज्यांचा सांभाळ त्या स्वतः करीत आहेत, त्यासाठी लागणारे आर्थिक गणित जुळवताना तारांबळ उडत असली तरी स्वखर्चातून देखील त्या आपले काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या प्राण्यांसाठी स्वतःची जागा घेऊन मोठे निवारा केंद्र उभारण्याचा मानस असल्याचं त्यांनी आंतरराष्ट्रीय श्वान दिवसानिमित्त ईटीव्ही भारतला सांगितले.

Animal lover who takes care of disabled dogs
अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला (Source- ETV Bharat)

2025 पासून करत आहे काम : सातारा परिसरात धुळे-सोलापूर महामार्गाच्या जवळ करुणा ब्रह्मे या महिलेने बेवारस श्वानांसाठी एक निवारा केंद्र उभारले आहे. या निवारा केंद्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे असणारे श्वान आजारी, अपंग आहेत, ज्यांचा सांभाळ त्या करीत आहेत. लहानपणापासून त्यांना श्वान आणि मांजर यांचा सांभाळ करण्याची आवड होती, त्या रस्त्याने जात असताना त्यांना अन्न खाऊ घालायच्या. मात्र 2025 मध्ये रस्त्याने जात असताना त्यांच्यासमोर एका वाहनाच्या धडकेने एक श्वान गंभीर जखमी झाला, त्याला वाचवण्यासाठी त्यांनी काही श्वानप्रेमी संघटनांशी संपर्क साधला, मात्र मदत काही मिळाली नाही. काही वेळेत त्या जखमी श्वानाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांना खूप दुःख झाले, ही घटना पाहून स्वतः अशा प्राण्यांसाठी काही तरी करण्याचा विचार त्यांच्या मनात डोकावला आणि त्यांनी प्रत्यक्षात काम सुरू करून प्राण्यांसाठी निवारा केंद्र म्हणजेच आजारी प्राण्यांसाठी स्वतःचे हक्काचे घर सुरू केले.

Animal lover who takes care of disabled dogs
अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला (Source- ETV Bharat)

अनेक आजारी श्वानांची घेतली जबाबदारी : सातारा परिसरातील प्राण्यांसाठी सुरू केलेले निवारा केंद्र त्यांच्याप्रति असलेले प्रेम दर्शविणारे केंद्र मानले जाते. शहरात अनेक खासगी संस्था श्वान सांभाळण्याचे किंवा त्यांची निगा राखण्यासाठी कार्यरत आहेत, मात्र शहराच्या जवळच असणारी ही "जीव आश्रय" नावाची संस्था आजारी आणि अपघातात अपंग झालेल्या प्राण्यांसाठी काम करीत आहे. या संस्थेत सध्या 35 श्वान असून, त्यातील बहुतांश श्वान आजारी आणि अपंग आहेत. काही जणांचे अपघातात पाय मोडले आहेत, काही जणांच्या शरीरावर जखमा आहेत, तर काही जण तर पूर्णतः अंध आहेत. स्वतःला चालता देखील येत नाही अशा श्वानांचा इथे सांभाळ केला जात आहे. त्यांच्या उपचारापासून ते औषधापर्यंत सर्वकाही करुणा स्वतः करीत आहेत. काही प्राणी प्रेमी नागरिकांच्या सहकार्याने काम करणे सोपे होत असल्याचंही त्या सांगतात.

Animal lover who takes care of disabled dogs
अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला (Source- ETV Bharat)

आर्थिक नियोजन करताना येते अडचण : करुणा ब्रह्मे या काही वर्षांपासून विविध प्रमाणपत्र काढून देण्याचे काम करीत आहेत, त्यांचे स्वतःचे एक केंद्र त्या चालवत होत्या. परंतु श्वानांसाठी निवारा केंद्र सुरू करण्यासाठी त्यांनी ते केंद्र बंद करून पदरचे पैसे खर्चून परिचित व्यक्तीकडून मोकळी जागा भाडेतत्त्वावर घेतली. तिथेच प्राण्यांसाठी निवारा केंद्र सुरू करून त्याच ठिकाणी स्वतःला राहण्यासाठी छोटी पत्र्याची खोली बांधली. दिवसभर त्यांच्याकडे असलेल्या श्वानांची त्या काळजी घ्यायच्या, ऑनलाइन पद्धतीने लोकांचे विविध प्रमाणपत्र काढून देण्यासाठी मदत करायच्या अशी त्यांची दिनचर्या त्यांनी सुरू केली. मात्र एका श्वानासाठी दिवसाकाठी किमान 100 ते 150 रुपयांचा खर्च येतो, त्यातही आर्थिक नियोजन करणे अवघड जात असल्याचं करुणा यांनी सांगितले. काही प्राणी प्रेमींचा समूह तयार केला असून, त्यांच्या माध्यमातून काही पैसे जमा होतात, तर काही पदरचे पैसे देऊन सर्व प्राण्यांचे संगोपन करावे लागते. अनेक वेळा मदत मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतात, अशी खंत करुणा यांनी व्यक्त केली.

Animal lover who takes care of disabled dogs
अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला (Source- ETV Bharat)

उपचारासाठी नेताना येतात अडचणी : प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात, जखमी असलेले श्वान गाडीमध्ये रुग्णालयात न्यावे लागतात. त्यात खासगी रुग्णालयात न्यायचे असल्यास तीन ते चार हजारांचा खर्च येतो. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यात जाव लागते, ते जवळपास 25 ते 30 किलोमीटर लांब असल्याने बराच वेळ द्यावा लागतो. जखमी असलेल्या श्वानाला वेळोवेळी मलमपट्टी करावी लागते, वारंवार रुग्णालयात जाणे खर्चिक असते, त्यामुळे आम्ही निवारागृहात स्वतःच सर्व करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. काही मेडिकल दुकानदार मदत करत असल्याने शक्य होते, असं करुणा यांनी सांगितले.

Animal lover who takes care of disabled dogs
अपंग श्वानांना सांभाळणारी प्राणी प्रेमी महिला (Source- ETV Bharat)

विविध जनावरांचा करत आहेत सांभाळ : रस्त्यावर आढळून आलेले श्वान यांचा सांभाळ करत असताना काही मांजरीदेखील करुणा सांभाळत आहेत. रस्त्यावरून जाताना संपर्कात असलेले लोक या प्राण्यांबद्दल माहिती देतात, त्यानुसार मदतकार्य करावे लागते. त्यात काही वेळा पोलीसदेखील संपर्क करून प्राण्यांचा सांभाळ करण्याची विनंती करतात. श्वान आणि मांजरी सोबत जवळपास 10 गोवंश जनावरेदेखील आमच्याकडे आली असून, त्यांचा सांभाळ करण्याचे काम करावे लागते. हे काम करत असताना जागेची मर्यादा आहे, तर आसपासच्या नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी अधिक काम करावे लागते. त्यामुळे भविष्यात स्वतःची जागा घेऊन या प्राण्यांसाठी हक्काचे घर जे 24 तास सक्रिय असेल ते उभारायचे आहे, असा मानस करुणा ब्रह्मे यांनी आंतरराष्ट्रीय श्वान दिवसानिमित्त ईटीव्ही भारतकडे व्यक्त केला.

पैसे नसले तरी औषधी दुकानदार करतात मदत : करुणा ब्रह्मे श्वानांसाठी उल्लेखनीय काम करतात, अशी भावना त्यांना वैद्यकीय औषधी देणारे दत्तात्रय करडे यांनी व्यक्त केलीय. अनेक संस्था प्राण्यांसाठी काम करतात, मात्र अपंग असलेल्या प्राण्यांची सेवा कोणी करत नाहीत. करुणा ब्रह्मे यांना एखाद्या ठिकाणी श्वान पडले आहे, अशी माहिती देताच त्या तातडीने तिथे येऊन मदत देतात. त्या औषधी घेण्यासाठी येतात त्यावेळी त्यांच्याकडे बऱ्याचदा पुरेसे पैसे देखील नसतात. मात्र, त्यांच्या कामात देखील आपल्याकडून हातभार असावा याकरिता आम्ही देखील मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. पैसे नसले तरी आम्ही उधार देतो, त्या पैसे आल्यावर आम्हाला न विसरता देतात, असं मत देवळाई येथील औषधी दुकानदार दत्तात्रय करडे यांनी व्यक्त केलंय.

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Last Updated : August 27, 2026 at 5:34 PM IST

TAGGED:

DOGS SHELTER CENTER
CHHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR
अपंग श्वानांना सांभाळणारी महिला
ANIMAL LOVING WOMAN

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