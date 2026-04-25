धीरेंद्र शास्त्री यांच्या वक्तव्यावरून वाद; “देशात विषारी राजकारण”, शिर्डीत अनिल परब यांची भाजपावर जोरदार टीका
शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी आज सहपरिवार शिर्डीत येवून साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 25, 2026 at 8:52 PM IST
शिर्डी : आमदार अनिल परब यांनी आज सहपरिवार शिर्डी येथे साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी माध्यान्ह आरतीलाही उपस्थिती लावली. दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारवर तसेच राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर तीव्र टीका केली.
भाजपाला सत्तेची चटक लागली : पंजाबमधील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना परब म्हणाले की, “भाजपा स्वतःच्या ताकदीवर निवडून येऊ शकत नसल्यामुळं इतर पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्याची त्यांची पद्धत झाली आहे. सत्तेची चटक त्यांना लागली असून दुसऱ्यांचे पक्ष तोडणे ही त्यांची स्थायी वृत्ती झाली आहे.” आपचे काही खासदार भाजपामध्ये गेल्याच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना परब म्हणाले की, “दुसऱ्यांची मुलं कडेवर घेऊन मिरवण्याची सवय भाजपाला लागली आहे."
महाराष्ट्रात विषारी राजकारण : आपण चार मुलं जन्माला घातल्यास त्यापैकी एक मूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला द्यावं असं प्रतिपादन बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री यांनी केलं होतं. या वक्तव्यावर परब म्हणाले, देशात विषारी राजकारण होत आहे. महाराष्ट्रात विषारी राजकारण नव्हतं, आता महाराष्ट्र विषारी होत चालला आहे. आरएसएसला देण्यासाठी मुलं जन्माला घालणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. मुलं किती जन्माला घालावीत हा ज्याचा त्याचा अधिकार व इच्छेचा विषय आहे. त्याला कोणी जबरदस्ती करू शकत नाही आणि ते होऊ देखील शकणार नाही असं परबांनी म्हटलं.
असे लोक जाणूनबुजून काहीतरी वाद निर्माण करतात : बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राजपाट समर्थ रामदास स्वामींकडं सोपवत सत्ता सोडण्याचं ठरवलं होतं. या वक्तव्याचा अनिल परब यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले की, "हे अनपढ लोकांचं काम आहे. ज्यांचं वाचन नाही ज्यांना छत्रपती माहीत नाही असे लोक जाणूनबुजून काहीतरी वाद निर्माण करून स्वतःला प्रसिद्ध झोतात ठेवण्याचं काम करतात."
आमदारांची चौकशी का केली नाही? : अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना परब यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करत म्हटलं की, “सत्तेच्या जोरावर काहीही करू शकतो अशी भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.” दीपक केसरकर सांगतात की, अशोक खरातला मी एकटा नाही भेटलो, आणखी 29 आमदार तिकडे गेले होते. मग या आमदारांची चौकशी का केली नाही? असा सवाल करत परब यांनी खरातच्याशी शारीरिक, आर्थिक, भावनिक किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध प्रस्थापित ठेवणे हा गुन्हा असल्याचं म्हटलं आहे.
