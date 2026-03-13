नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात सरकारच्या निधीवर 'इतक्या' कोटींचा गंडा : अनिल परबांचा आरोप
उबाठा आमदार अनिल परब यांनी गुरुवारी सरकारला नवी मुंबई विममानतळाच्या प्रकल्पावरुन चांगलं धारेवर धरलं. या प्रकल्पात 469 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुंबई : "नवी मुंबई विमानतळाच्या कामांत जमीन उत्खनन व सपाटीकरण कार्यासाठी सरकारचा आशीर्वाद असलेल्या भारती इन्फ्रास्ट्रक्टर कंपनीनं सरकारच्या तब्बल ४९६.९० कोटी रुपये बुडवले," असा गंभीर आरोप आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केला. अनिल परब यांनी सरकारकडून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार आकडेवारी मांडली आणि नगरविकास खात्याच्या भ्रष्ट कारभाराचा गंभीर आरोपही केला. या प्रकरणांची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
नगरविकास खात्यांतील भ्रष्टाचाराची जंत्री : विधान परिषदेत विरोधकांच्या माध्यमातून नियम २६० अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या चर्चेदरम्यान, अनिल परब यांनी नगरविकास खात्यांतर्गत असणार्या म्हाडा, सिडको, महापालिका, एमएमआरडीए आणि नगरपालिकांमध्ये सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची जंत्री मांडली. मुंबई एअरपोर्ट प्रकल्पात भारती इन्फ्राने जमीन उत्खनन आणि सपाटीकरणाचे काम मिळवले होते. कंपनीने एकूण १ कोटी ५ लाख ६१ हजार २९१ ब्रास उत्खनन करायचे होते. पण यातील ८२ लाख ब्रासचे सरकारचे पैसे कंपनीने भरले नाहीत. एका ब्रासच्या ६०० रुपयांच्या हिशोबाने, भारती इन्फ्राने सरकारचे ४९६ कोटी रुपये बुडवले असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला.
मंजुरीशिवाय वारेमाफ डोंगर पोखरले : उत्खनन कामात कुंडे वहाळ येथे सुरू असलेल्या ८० क्वारींपैकी फक्त दोन परवानगीसह, खारघर-पनवेल सर्व दहा बेकायदा, टेंभुर्ले-पनवेल सर्व दहा बेकायदा, वलवली-पनवेल येथील सर्व पाच बेकायदा तसेच महाड, चिरनेर, मुंगोशी, कर्जत, खोपोली, म्हसळा येथील क्वारींमध्ये बेकायदा उत्खनन सुरु असल्याची आकडेवारीही अनिल परब यांनी सदनात जाहीर केली.
महापौरांकडून मिळाले हिरवे कंदील : मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या १३० अधिकार्यांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता आढळल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बदल्यांना स्थगिती दिली होती. मात्र, नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांनी या स्थगितीला उठवले असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला. "अधी अधिकारी सरकारचे ऐकत नव्हते, आता महापौरही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे डोळेझाक करतात का?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
