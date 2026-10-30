चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा अनिल देशमुखांचे राज्यपालांना स्मरणपत्र
चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची विनंती माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केलीय. त्यांनी यासाठी राज्यपालांना स्मरणपत्र पाठवलं आहे.
Published : October 30, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील 100 कोटी रुपयांच्या कथित वसुलीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. सुमारे साडेचार वर्षांपासून हा अहवाल शासनाकडे पडून असल्याचा आरोप करत देशमुख यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे धाव घेतली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी स्मरणपत्राद्वारे केली आहे.
मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी 100 कोटी रुपये वसुलीचे आरोप केले होते. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला होता. सुमारे 13 महिने चौकशी केल्यानंतर आयोगाने 1,400 पानांचा अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र, हा अहवाल अद्याप जनतेसमोर आलेला नाही. देशमुख यांनी 16 जून 2026 रोजी राज्यपालांकडे याप्रकरणी तक्रार केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे 15 हून अधिक पत्रे पाठवली असून, 19 ऑक्टोबरला 14 वे स्मरणपत्रही दिले. तरीही सरकारकडून ठोस उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे प्रकरण गृह, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवले. मात्र, या विभागांकडूनही स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. केवळ एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे पत्रे पाठवून वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला. तसेच या अहवालातील निष्कर्ष जाणून घेणे हा आपला मूलभूत हक्क असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे. संविधानातील कलम 14 आणि 19(1)(अ) चा दाखला देत त्यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यांना निश्चित मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
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