ETV Bharat / state

कापसावरील आयात कर रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या, अनिल देशमुख यांची मागणी

केंद्र सरकारनं कापसावरील आयात कर रद्द केल्यामुळं विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त कापूस भारतात येत आहे.

Anil Deshmukh
अनिल देशमुख पत्रकार परिषदेत बोलताना... (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर नव्या आर्थिक संकटाचे सावट घोंघावत आहे. केंद्र सरकारनं कापसावरील आयात कर रद्द केल्यामुळं विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त कापूस भारतात येत आहे. तसंच या निर्णयामुळं आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, यावर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत केंद्र सरकारकडे मागणी केली की, आयात कर रद्द करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा लाखो शेतकरी अडचणीत सापडतील.

परदेशी कापसाचा मारा : "ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांतून तब्बल 55 लाख कापसाच्या गाठी भारतात पोहोचल्या आहेत. या स्वस्त आयातीमुळं देशातील बाजारभाव कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी उत्पादन खर्च भागवण्यासाठीही संघर्ष करत आहेत. भारतीय बाजारात आधीच कापसाचे भाव घसरलेले असताना परदेशी कापूस आल्यामुळं परिस्थिती आणखी बिकट होईल. त्यामुळं सरकारनं शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून तातडीनं उपाययोजना कराव्यात. परदेशी आयात वाढल्यामुळं देशातील कापूस उद्योग, सूत गिरण्या आणि शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल. तसंच शासनानं सोयाबीनप्रमाणेच कापसाच्या खरेदी केंद्रांचं नियोजन तातडीनं करावं. अन्यथा शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात विकावा लागेल," असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव योजना बळकट करावी : "परदेशी कापसाच्या आयातीवर तातडीनं कर लागू करावा. भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव योजना बळकट करावी. खरेदी केंद्रांची त्वरित सुरुवात करून शेतकऱ्यांचा माल सरकारी दरात घ्यावा. आयातीमुळं निर्माण झालेल्या बाजारातील असमतोलावर नियंत्रण आणावं. तसचं राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हाती न्याय मिळवून देणारे ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर येणाऱ्या हंगामात शेतकरी पुन्हा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतील," असा इशारा देखील अनिल देशमुख यांनी दिला.

सोयाबीन खरेदी केंद्र तत्काळ सुरू करावीत : राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शासकीय हमीभावानं खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू झाली नसल्यामुळं शेतकऱ्यांना आपला माल खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात विकावा लागत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान होत असून, शासनानं तत्काळ शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करावीत," अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

अद्याप खरेदी केंद्रांबाबत स्पष्ट सूचना नाहीत : याचबरोबर, "राज्यभरात सोयाबीनची कापणी पूर्ण झाली आहे, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाकडून खरेदी केंद्रांबाबत स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळं शेतकऱ्यांना आपला माल विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांकडेच न्यावा लागत आहे. शासनानं सोयाबीनसाठी 5388 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला, तरी सध्या बाजारात 3000 ते 3300 रुपये प्रति क्विंटल एवढाच दर मिळत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल जवळपास 2000 रुपयांच्या आसपास नुकसान सहन करावं लागत आहे, " असंही अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. "बांगलादेशी-रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात पाठवायला तुम्हाला कोणी रोखलं ?" - लोढा यांच्या आरोपाला सचिन सावंतांचं प्रत्युत्तर
  2. "भाजपाच्या मूक मोर्चाला परवानगी होती का?"- गुन्हे दाखल झाल्यानंतर मनसेच्या संदीप देशपांडेंचा सवाल
  3. "ही लढायची वेळ नाही, शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हा"- भूपतीकडून नक्षलवाद्यांना आवाहन

TAGGED:

कापसावरील आयात कर
अनिल देशमुख
अमरावती
सोयाबीन खरेदी केंद्र
IMPORT TAX ON COTTON

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.