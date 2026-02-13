लीलावती रुग्णालय घोटाळा प्रकरणी परमबीर सिंग यांची सखोल चौकशी करा, अनिल देशमुख यांची मागणी
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : February 13, 2026 at 2:24 PM IST
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून, त्यांनी मुंबईतील लीलावती रुग्णालयातील घोटाळ्याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारी (13 फेब्रुवारी) अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अनिल देशमुख यांनी सांगितलं की, "मी गृहमंत्री असताना माझ्यावर खोटे आरोप करून बदनाम करण्याचं षडयंत्र परमबीर सिंग यांनी रचलं होतं. आता त्यांचे भ्रष्टाचाराचे कारनामे एकामागून एक समोर येत असून मुंबईतील प्रख्यात लीलावती रुग्णालय प्रशासनानं त्यांना अपमानास्पद पद्धतीनं पदावरून काढून टाकल्यानं त्यांचं खरे चारित्र्य जनतेसमोर आलं आहे. तसंच त्यांच्या पापाचा घडा आता भरला आहे," अशी घणाघाती टीकाही अनिल देशमुख यांनी केलीय.
डॉक्टरांकडून 25 लाख रुपयांची लाच मागितली : "लीलावती रुग्णालयातील ट्रस्टी आणि डॉक्टरांनी परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांनी रुग्णालयातील अनेक डॉक्टरांकडून बढतीसाठी प्रत्येकी सुमारे 25 लाख रुपयांची लाच मागितली व वसूल करण्याचा उद्योग सुरू केला होता. या घोटाळ्यांमुळं तसंच गैरवर्तनाच्या तक्रारींमुळं रुग्णालय प्रशासनानं त्यांना पदावरून काढण्याचा निर्णय घेतला," असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. तसंच अनिल देशमुख पुढं म्हणाले की, "मी गृहमंत्री असताना उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर बॉम्ब आढळल्याच्या घटनेत परमबीर सिंग सरकारची दिशाभूल करत होते. तपासावर संशय आल्यानं हा तपास त्यांच्या हातातून काढून दहशतवादविरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आला. तसंच एटीएसच्या तपासात परमबीर सिंग हे या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे गंभीर संकेत मिळाले," असंही त्यांनी सांगितलं.
भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा पुन्हा पर्दाफाश : याचबरोबर, "या घटनेनंतर परमबीर सिंग यांची कमी महत्त्वाच्या पदावर बदली करण्यात आली आणि पुढं त्यांना सरकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. ही कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी माझ्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे खोटे आरोप केले. मात्र, हे आरोप झाल्यानंतर मी स्वतः चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली; मात्र वारंवार समन्स बजावूनही परमबीर सिंग हजर झाले नाहीत. अटकेच्या भीतीनं ते फरार झाले आणि नंतर वकिलामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करून माझ्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नसल्याचं मान्य केलं. आता लीलावती रुग्णालयातील कारनाम्यांमुळं त्यांच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा पुन्हा पर्दाफाश झाला आहे. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी," अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केलीय.
