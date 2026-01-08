ETV Bharat / state

भगव्याशी प्रामाणिक राहा, अनिल बोंडेंचा सल्ला; तर भगव्याची बेईमानी करणाऱ्यांना सोडणार नाही, नवनीत राणा याचं प्रत्युत्तर

अमरावती महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना, खासदार अनिल बोंडे यांनी भाजपाच्या सभेत नवनीत राणा यांना टोला लगावला.

Anil Bonde vs Navneet Rana
नवनीत राणा आणि अनिल बोंडे (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 8, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : अमरावती महापालिका निवडणूक प्रचारात सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत झालेल्या वादाचे उट्टे काढले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकीत अमरावती मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करणाऱ्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना नवनीत राणा धारेवर धरत आहेत. महापालिका निवडणुकीत असणाऱ्या अशा उमेदवारांविरुद्ध प्रचार करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जाहीर सभेत राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी भाजपाशी प्रामाणिक राहण्याचा अप्रत्यक्ष टोला नवनीत राणा यांना लगावला. यावर प्रत्युत्तर देताना लोकसभा निवडणुकीत भाजपाशी गद्दारी करणाऱ्या कोणालाही सोडणार नाही असा इशाराच नवनीत राणा यांनी जाहीर सभेतून दिलाय.



प्रदेशाध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत पालकमंत्र्यांनी घेतली सभा : अमरावती शहरात दसरा मैदान याठिकाणी गुरुवारी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेकरता भव्य मंडप उभारण्यात आले होते. शहरातील विविध प्रभागातून कार्यकर्त्यांना आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली. असं सारं असताना प्रदेशाध्यक्षांनी अमरावतीत येणं ऐनवेळी टाळलं. दरम्यान बुधवारी अमरावतीत मुक्कामी असणारे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे आज पहाटेच चंद्रपूरला रवाना झाले असता, त्यांना अमरावतीच्या जाहीर सभेला आता तुम्हीच संबोधित करा असे वरिष्ठ पातळीवरून आदेश मिळाले. चंद्रपूरला पोहोचल्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री पुन्हा दुपारी एक वाजता अमरावतीत परतले आणि त्यांनी जाहीर सभा घेतली. या सभेला नवनीत राणा आणि राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह, राज्यमंत्री पंकज भोयर, माजी मंत्री आणि जळगाव जामोदचे आमदार संजय कुटे आदी प्रामुख्यानं उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांच्या भाषणापूर्वी झालेल्या डॉ. अनिल बोंडे आणि नवनीत राणा यांच्या भाषणांची चर्चा अधिक रंगली.

सभेत बोलताना अनिल बोंडे आणि नवनीत राणा (ETV Bharat Reporter)



डॉ. बोंडे म्हणाले फक्त भाजपाचाच उमेदवार हवा : महापालिका निवडणुकीत शिवसेना असो किंवा युवा स्वाभिमान, काँग्रेस, की राष्ट्रवादी काँग्रेस असो या पक्षांमध्ये आपला भाऊ जरी उभा असला तरी आपण केवळ भाजपाच्याच उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी कटिबद्ध असावं असं डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले. त्यांचं हे वक्तव्य नवनीत राणा यांच्याकरता होतं. यावेळी डॉ. अनिल बोंडे यांनी नवनीत राणा ह्या भाजपाच्याच आहेत असं तीन-चार वेळा अगदी जोर देऊन सांगण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. अनिल बोंडे यांना नेमकं काय म्हणायचंय हे मंचावर उपस्थित सर्व नेते आणि सभेला जमलेल्या गर्दीला काळालं होतं. डॉ. अनिल बोंडे यांच्या या वक्तव्यावर टाळ्या देखील पडत होत्या.



नवनीत राणा यांचं प्रतिउत्तर : मी भाजपाशी प्रामाणिक आहे मला कोणी काही सल्ला देण्याची गरज नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस महायुतीत असून ज्यांना आपलं चिन्ह किंवा फोटो देखील नको होता अशांना विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं साथ दिली. लोकसभा निवडणुकीत गद्दारी करणाऱ्यांना मी मुळीच सोडणार नाही. भाजपात असणाऱ्या अनेकांनी देखील लोकसभेमध्ये कमळाचा विरोध केला त्या साऱ्यांनाच मी सोडणार नाही असा इशाराच नवनीत राणा यांनी यावेळी दिला. काही झालं तरी अमरावती महापालिकेत महापौर हा भाजपाचा होईल असं देखील नवनीत राणा यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा -

  1. नागपुरातील 'या' अनुभवी माजी आमदाराचा उलटा राजकीय प्रवास, आमदारकीनंतर नगरसेवक पदाचे वेध, राज्यात याआधीही झालेत हे प्रयोग
  2. पुणे महानगरपालिका निवडणूक : "आता कुठंतरी हे सगळं थांबलं पाहिजे", आंदेकर कुटुंबीय भावनिक!
  3. 'भगवा'आमच्या रक्तात, सुजय विखे पाटील यांचा निवडणूक आयोगावर प्रहार

TAGGED:

अनिल बोंडे
नवनीत राणा
अमरावती महापालिका निवडणूक
NAVNEET RANA
ANIL BONDE VS NAVNEET RANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.