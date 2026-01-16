'कुठं कमी पडलो याचं मंथन करू; शेवट मात्र गोड होणारच'-अनिल बोंडे

ETV Bharat / state

अमरावती महानगरपालिका निवडणूकीच्या निकालावर राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे (Anil Bonde) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Published : January 16, 2026 at 9:55 PM IST

अमरावती : राज्यातील जवळपास सर्वच महापालिका निवडणुकांचे निकाल हाती आले आहेत. या निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे. 2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपाला 45 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी केवळ 25 जागांवर समाधान मानावं लागलं. आम्ही नेमकं कुठं कमी पडलो याचं मंथन करू, असं जरी असलं तरी युवा स्वाभिमान, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या (शिंदे) नगरसेवकांना सोबत घेऊन महापालिकेत आमचीच सत्ता स्थापन होईल. शेवट हा गोड राहील, असं राज्यसभा सदस्य डॉ.अनिल बोंडे यांनी म्हटलं आहे.



लोकसभेतही पराभवाचा फटका : लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला अमरावती शहरातूनच पराभवाचा फटका बसला. त्यामुळं एकूण 40 हजार मतांनी आमच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्यानंतर आम्ही ज्या काही सुधारणा केल्या, त्यामुळं अमरावती आणि बडनेरा विधानसभा मतदारसंघात आमच्या मित्र पक्षाचे आमदार निवडून आले, असं डॉ.अनिल बोंडे म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना डॉ. अनिल बोंडे, सदस्य, राज्यसभा (ETV Bharat Repoter)



मुख्यमंत्र्यांचा मोठा विजय : मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकेत भाजपाला मिळालेलं यश हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा विजय आहे. अमरावतीत देखील मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष दिलं. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नियोजनात भाजपानं अमरावतीत मोठं यश संपादन केल्याचं डॉ.अनिल बोंडे म्हणाले.

महायुतीचीच अमरावतीत सत्ता : अमरावती शहरात आमचे 25 उमेदवार निवडून आलेत. युवा स्वाभिमान पक्षाचे 15, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) 11 आणि शिवसेनेचे (शिंदे) तीन उमेदवार विजयी झालेत. आता आम्ही सर्व मिळून महापालिकेत महायुतीची सत्ता स्थापन करू असं डॉ अनिल बोंडे म्हणाले.

TAGGED:

ELECTION RESULT 2026
ANIL BONDE
अनिल बोंडे
AMRAVATI MUNICIPAL CORPORATION
ANIL BONDE ON ELECTION RESULT 2026

