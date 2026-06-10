अनिल अंबानी यांना करचुकवेगिरी प्रकरणी हायकोर्टाचा अंतरिम दिलासा, सुनावणी होईपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश
अनिल अंबानी यांच्या याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यापासून तसेच कोणतीही कठोर दंडात्मक कारवाईपासून न्यायालयानं दिलासा दिला आहे.
Published : June 10, 2026 at 9:25 PM IST
मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात अंतरिम दिलासा दिलाय. काळा पैसा आणि साल 2015 च्या कर आकारणी कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीस विरोधात अनिल अंबानी यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बर्गीस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठानं अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतलीय. तसेच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंबानी यांच्याविरोधात खटला चालवण्यापासून तसेच कोणतीही कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यापासून त्यांना अंतरिम दिलासा दिलाय.
काय आहे अनिल अंबानी यांचा दावा - या कायद्यातील काही तरतुदी भारताच्या संविधानाशी विसंगत असून त्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा दावा अनिल अंबानी यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. न्यायमूर्ती बर्गीस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठानं अंबानी यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना केंद्र सरकारलाही या याचिकेवर आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश जारी केलेत. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या इतर काही याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अंबानी यांच्या याचिकेनुसार, काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आलाय. तर संबंधित व्यवहार हा साल 2006-07 आणि 2010-11 या कर-निर्धारण वर्षांतील आहेत. त्यामुळे हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं इथं लागू होत नाही, असे अंबानीच्या याचिकेत म्हटलं आहे.
हायकोर्टाचे नेमके नर्देश काय - अनिल अंबानी यांच्या विरोधात आधीच कर निर्धारण आदेश पारित करण्यात आलाय. याविरोधात त्यांनी अपिलीय प्राप्तिकर आयुक्तांकडे धाव घेऊन अपील दाखल केलेलं आहे. या अपीलाची प्रक्रिया सुरू राहू शकते. त्यावर आदेशही पारित केले जाऊ शकतात. मात्र, या याचिकेवरील सुनावणी आणि अंतिम निकालापर्यंत याचिकाकर्त्याविरुद्ध खटला किंवा दंड आकारण्यासारखी कोणतीही कठोर कारवाई करता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं अनिल अंबानी यांना दिलासा देताना आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण - दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये असलेल्या 814 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर 420 कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याच्या आरोपांप्रकरणी प्राप्तिकर विभागानं 8 ऑगस्ट 2022 रोजी अनिल अंबानी यांना नोटीस बजावली होती. अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक कर चुकवला असून त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांकडे आपल्या परदेशी बँक खात्याचा तपशील आणि आर्थिक हितसंबंधांची माहिती हेतूत: उघड केली नाही, असा आरोप प्राप्तिकर विभागानं लावलाय. या नोटीसनुसार, अंबानी हे बहामासमधील डायमंड ट्रस्ट आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समध्ये नोंदणीकृत असलेली नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड या कंपन्यांचे आर्थिक योगदानकर्ते तसेच लाभार्थी होते. मात्र, अंबानी यांनी आपल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात या परदेशी मालमत्तांची माहिती उघड केली नाही. त्यामुळे त्यांनी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केलंय. कर अधिकाऱ्यांनी या दोन खात्यांमधील उघड न केलेल्या निधीचं एकूण मूल्य 8,14,27,95,784 रुपये इतकं निश्चित केलंय. तर या रकमेवर देय असलेला कर 4,20,29,04,040 इतकं लावण्यात आलंय.
हेही वाचा-