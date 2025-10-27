ETV Bharat / state

'शेतकरी आत्महत्या करतोय आणि अधिकारी मलिदा खातोय'; संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसीलदाराची फोडली गाडी

दिवाळी होऊनही अनेकांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम आलीच नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच गेली. मुदखेडमध्ये मदत न मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्याने तहसीलदारांच्या गाडीची कार फोडलीय.

तहसीलदाराची गाडी फोडली (ETV Bharat Reporter)
October 27, 2025 at 5:35 PM IST

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात यावर्षी अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालं आहे. जिल्ह्यात कोरडवाहू, बागायती आणि फळ पिकांचं मोठं नुकसान झालं असून ३३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अतिवृष्टीमुळं साडेसहा लाखाहून अधिक हेक्टर शेतीचं देखील नुकसान झालं आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीची कुठलीही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आली नाही. त्यामुळं मुदखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसीलदाराची कार फोडली आहे.

जोरदार घोषणाबाजी करत फोडली कार : "शेतकरी आत्महत्या करतोय आणि अधिकारी मलिदा खातोय" अशा शब्दात जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकऱ्याने तहसीलदाराची कार फोडली. फावड्याने गाडी फोडताना शेतकऱ्याने तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यानंतर शेतकऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

संतप्त शेतकऱ्यांनी तहसीलदाराची गाडी फोडली (ETV Bharat Reporter)



नांदेड जिल्ह्यात पिकांचं नुकसान किती? : प्राथमिक अंदाजानुसार, ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानीमध्ये ६ लक्ष ९९ हजार ४५६ हेक्टरवरील कोरडवाहू आणि २ हजार ९७१ हेक्टरवरील बागायती पिके नष्ट झाली आहेत. तसंच ६९१ हेक्टरवरील फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. ​सोयाबीन, कापूस (कापणीला आलेला/वेचणीसाठी आलेला), तूर यासह इतर खरीप पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. तर सुमारे ८ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतजमीन खरडून गेली आहेत. तसेच १ हजार ३१० हेक्टर क्षेत्रावर अनावश्यक माती, दगड-धोंडे आणि कचरा वाहून आला आहे.


​मनुष्य आणि जनावरांचे नुकसान : यावर्षीच्या पावसाळ्यात एकूण ३३ व्यक्तींचा मृत्यू झाला, त्यापैकी २७ व्यक्ती पुरात वाहून गेल्या होत्या. ​११२२ जनावरे दगावली आहेत.अतिवृष्टीमुळं २७५८ घरांची पडझड झाली आहे. पुरामुळं तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतर करावे लागलेल्या आणि सामानाचं नुकसान झालेल्या कुटुंबांची संख्या १९ हजार ६५८ आहे. तर ​ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाकडून ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजारचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नुकसानभरपाईचे दर शासनाने पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहेत:
​जिरायती पिकं: रू ८,५०० प्रति हेक्टर
​बागायती पिकं: रू १७,००० प्रति हेक्टर
​फळपिकं: रू २२,५०० प्रति हेक्टर


(​टीप: ही आकडेवारी वेगवेगळ्या कालावधीतील अधिकृत आणि प्राथमिक अंदाजांवर आधारित आहे. अनेक ठिकाणी अद्याप मदत वाटप सुरू असून काही नुकसानग्रस्त कुटुंबे व शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.)

