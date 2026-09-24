गणेशोत्सवातून पोषण आहाराचा संदेश; अंगणवाडी सेविकांचा अनोखा उपक्रम
मंचर येथील वेताळेश्वर गणेश मंडळासमोर अंगणवाडी सेविकांनी पोषण आहाराबाबत जनजागृती करत नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.
Published : September 24, 2026 at 9:28 AM IST
पुणे (आंबेगाव) : गणेशोत्सव म्हटलं की भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचा संगम पाहायला मिळतो. मात्र, याच उत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक जनजागृतीचा संदेश देण्याचा उपक्रम पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे राबविण्यात आला आहे. मंचर येथील वेताळेश्वर गणेश मंडळासमोर अंगणवाडी सेविकांनी पोषण आहाराबाबत जनजागृती करत नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.
समाजोपयोगी संदेश - गणेशोत्सवाच्या काळात विविध सामाजिक विषयांवर जनजागृती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक एकत्र येतात. त्यामुळे या गर्दीचा उपयोग समाजोपयोगी संदेश देण्यासाठी करण्याचा निर्णय अंगणवाडी सेविकांनी घेतला. यामध्ये लहान मुलांचे आरोग्य, योग्य पोषण, गरोदर मातांचा आहार आणि कुपोषण टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात आली.
पौष्टिक पदार्थांचा आहारात योग्य पद्धतीने समावेश - लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी त्यांच्या आहारात विविध पौष्टिक पदार्थांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. मुलांना केवळ पोट भरणारा आहार न देता त्यांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि इतर पोषक घटक मिळणे गरजेचे आहे. घरच्या घरी उपलब्ध असलेल्या धान्य, डाळी, कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्या, फळे आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा आहारात योग्य पद्धतीने समावेश करण्याबाबत अंगणवाडी सेविकांनी मार्गदर्शन केले.
आरोग्यासाठी फायदा - यासोबतच मुलांच्या आहारात वाढत चाललेल्या जंक फूडच्या वापराबाबतही जनजागृती करण्यात आली. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ, जास्त तेलकट किंवा अतिगोड पदार्थांचे सेवन कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मुलांना लहान वयापासूनच सकस आणि संतुलित आहाराची सवय लावल्यास त्यांच्या आरोग्यासाठी त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो, असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला.
संतुलित आहार घेणे - या उपक्रमात गरोदर मातांच्या आहारावरही विशेष भर देण्यात आला. गर्भावस्थेतील मातेच्या आहाराचा परिणाम तिच्या आरोग्यासोबतच गर्भातील बाळाच्या वाढीवरही होत असतो. त्यामुळे गरोदर महिलांनी नियमित आणि संतुलित आहार घेणे, आवश्यक पोषक घटकांचा आहारात समावेश करणे आणि आरोग्याची योग्य काळजी घेणे याबाबत नागरिकांना माहिती देण्यात आली.
गरोदर मातेच्या आरोग्याची काळजी घेणे - गर्भावस्थेत महिलांनी वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करून घेणे, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्याचे पालन करणे तसेच आहार आणि आरोग्याशी संबंधित आवश्यक काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, केवळ महिलांपुरता हा संदेश मर्यादित न ठेवता कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने गरोदर मातेच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले.
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने धार्मिक वातावरणात सामाजिक आणि आरोग्यविषयक संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न वेगळा ठरला. अंगणवाडी सेविकांनी प्रत्यक्ष नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि पोषण आहाराबाबत असलेल्या गैरसमजांवरही मार्गदर्शन केले.
समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जनजागृती - गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव न राहता समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जनजागृती करण्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकतो, हे या उपक्रमातून अधोरेखित झाले. लहान मुलांचे आरोग्य, कुपोषणमुक्त बालपण आणि गरोदर मातांची योग्य काळजी यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने जागरूक राहण्याची गरज या उपक्रमातून व्यक्त करण्यात आली.
या उपक्रमामागील उद्देश आणि नागरिकांना देण्यात आलेल्या संदेशाबाबत अंगणवाडी सेविकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
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