अंगणवाडी सेविका अन् मदतनीसांना दिवाळीपूर्वीच भाऊबीज! प्रत्येकी मिळणार दोन हजार रुपये
राज्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका (Anganwadi Sevika) आणि मदतनीस यांना दिवाळीपूर्वीच शासनाकडून भाऊबीज भेट मिळणार आहे.
Published : October 14, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविका (Anganwadi Sevika) आणि मदतनीस यांची दिवाळी गोड (Diwali) करण्यासाठी प्रत्येकी 2 हजार रुपयांची भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भाऊबीज भेट : राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत 1 लाख 8 हजार 627 अंगणवाडी सेविका आणि 1 लाख 5 हजार 470 मदतनीस कार्यरत आहेत. या एकूण 2 लाख 14 हजार 97 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भाऊबीज भेट दिली जाणार आहे. यासाठी शासनाने 42 कोटी 81 लाख 94 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सणाच्या काळात दिलासा : राज्यातील गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि बालकांच्या पोषणाची काळजी घेण्याची महत्त्वाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पार पाडतात. त्यांच्या कामाची दखल घेत दिवाळीपूर्वी भाऊबीज भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आर्थिक मदतीमुळं अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सणाच्या काळात दिलासा मिळणार आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची दिवाळी आनंदात आणि उत्साहात साजरी व्हावी, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचं मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितलं.
राज्यात दुष्काळाची वाढली चिंता- दुसरीकडं राज्यातील तब्बल 305 तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागानं अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. खरीप हंगाम 2026 मधील पर्जन्याची तूट आणि 'ट्रिगर-1' व 'ट्रिगर-2'चे निकष लागू झाल्यामुळं दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दिलासादायक उपाययोजना व विविध सवलती तातडीनं लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश : शासकीय निर्णयानुसार, सर्व 305 तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण करताना क्षेत्रातील पिकांचे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आणि छायाचित्रे संकलित करून कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. तसेच, पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त 305 तालुक्यांसाठी शासनाकडून 'या' 11 प्रमुख सवलती लागू : बाधित भागातील शेतकर्यांना जमीन महसुलातून पूर्ण सूट मिळेल. शेतकर्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल. शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. 7.5 हॉर्सपावरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट लागू राहील. शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल. रोहयोच्या कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त हातांना काम दिले जाईल. तीव्र टंचाई असणार्या गावांमध्ये तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरू केले जातील. टंचाईग्रस्त भागातील शेतकर्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी कोणत्याही कारणास्तव कापली जाणार नाही. शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष धान्य व्यवस्था उभी केली जाईल. जनावरांसाठी आवश्यक चारा व पिण्याच्या पाण्याची योग्य सोय केली जाईल. तसेच पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने सुरू करण्यात येणार आहेत.
हे तालुके दुष्काळग्रस्त
- नाशिक विभाग:
नाशिक - 13
धुळे - 4
जळगाव - 15
नंदुरबार - 6
अहिल्यानगर - 14
- पुणे विभाग:
पुणे - 10
सोलापूर - 11
सांगली - 11
सातारा - 11
कोल्हापूर - 8
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग:
छ. संभाजीनगर - 9
जालना - 8
बीड -11
लातूर - 10
धाराशिव - 8
नांदेड - 16
परभणी - 9
हिंगोली - 5
- अमरावती विभाग :
बुलढाणा - 13
अमरावती - 14
अकोला - 7
वाशीम - 6
यवतमाळ -16
- नागपूर विभाग :
वर्धा - 8
नागपूर - 14
भंडारा -5
गोंदिया - 8
चंद्रपूर - 15
गडचिरोली - 2
- कोकण विभाग:
पालघर -3
रायगड - 1
रत्नागिरी - 6
सिंधुदुर्ग -8
हेही वाचा -