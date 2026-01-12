आंध्रप्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश सहपत्नीक साईचरणी नतमस्तक, साई संस्थानकडून सत्कार
आंध्रप्रदेशचे मानव संसाधन आणि आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी साई संस्थानकडून त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
Published : January 12, 2026 at 10:54 AM IST
शिर्डी : आंध्रप्रदेशचे मानव संसाधन आणि आयटी मंत्री तसेच, तेलुगू देसम पार्टीचे (टीडीपी) राष्ट्रीय सरचिटणीस नारा लोकेश यांनी आज सोमवारी (12 जानेवारी) सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या पहाटेच्या काकड आरतीलाही उपस्थिती लावली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर त्यांनी साईबाबांच्या चरणी आंध्रप्रदेशच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. नारा लोकेश यांच्यासोबत त्यांची पत्नी नारा ब्राह्मणी यादेखील उपस्थित होत्या.
साई संस्थानकडून नारा लोकेश यांचा सत्कार : दक्षिण भारतात सध्या सुरू असलेल्या पोंगल सणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी समस्त नागरिकांना शुभेच्छाही दिल्या. साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर नारा लोकेश यांनी सहपत्नीक साईबाबांच्या द्वारकामाईत जाऊन दर्शन घेतलं. तसेच, साईबाबांच्या गुरुस्थानाचं दर्शन घेऊन गुरुस्थान मंदिराला प्रदक्षिणा घातली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी नारा लोकेश यांचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला.
'दक्षिण भारतातून दररोज किती भाविक येतात शिर्डीत' : यावेळी नारा लोकेश यांनी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याशी संवाददेखील साधला. दक्षिण भारतातून दररोज किती भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीला येतात? सोबतच, साईबाबा संस्थानकडून भाविकांना कोणत्या सुविधा पुरवण्यात येतात? याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली. यावेळी बोलताना नारा लोकेश म्हणाले की, "आज मी पहिल्यांदाच शिर्डीला आलो असून साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेण्याचं भाग्य लाभलं. पहाटेच्या काकड आरतीला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाल्यानं मनाला समाधान लाभलं."
नारा लोकेश तिरुपतीला रवाना : साईबाबांच्या दर्शनानंतर मंदिर परिसरात नारा लोकेश आल्याचं लक्षात येताच दक्षिण भारतातून साई दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना त्यांच्यासोबत सेल्फी व फोटो काढण्याचा मोह आवरला नाही. अनेक भाविकांनी त्यांच्यासोबत फोटो काढले. साईबाबांच्या दर्शनानंतर नारा लोकेश खासगी विमानानं तिरुपतीकडे रवाना झाले. आज ते सहपत्नीक तिरुपती बालाजीचंही दर्शन घेणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
