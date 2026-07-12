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पवन कल्याण यांच्या खांद्यावर मुंबईत मोठी शस्त्रक्रिया; कोकिलाबेन रुग्णालयात भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी दिली महत्त्वाची माहिती

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात जाऊन उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या खांद्याची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याची माहिती दिली.

DEPUTY CM PAWAN KALYAN SURGERY
माहिती देताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 6:53 PM IST

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मुंबई : आंध्र प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी रविवारी (दि.12) मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयामध्ये आंध्र प्रदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांची भेट घेतली. यावेळी चंद्राबाबू नायडू यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना 'पवन कल्याण लवकर बरे होतील,' असा विश्वास व्यक्त केला.

पवन कल्याण लवकरच बरे होतील : "मी या ठिकाणी पवन कल्याण यांची भेट घेण्यासाठी आलो आहे. त्यांच्या खांद्याचं मोठं ऑपरेशन झालं आहे. हे ऑपरेशन आता पूर्ण झालं असून ते लवकरच बरे होतील. पुढच्या काही आठवड्यामध्ये त्यांना फीझीओथेरपीची गरज लागणार आहे. पवन कल्याण हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून जनतेची सेवा करत आहेत. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर लोक त्यांना भेटण्यासाठी, बघण्यासाठी येत असतात. या काळात पवन कल्याण स्वतःची काळजी घ्यायचं विसरतात. सध्या त्यांना जो त्रास होत आहे तो आत्ताचा नसून जुना आहे. लोकांसाठी ते स्वतःची काळजी घ्यायला विसरले. उत्तम डॉक्टरांच्या देखरेखी खाली त्यांच्यावर खांद्याची शस्त्रक्रिया झाली आहे. लवकरच ते यातून बाहेर पडतील. त्यांना तीन आठवड्याची विश्रांती घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे," अशी माहिती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

व्हिएतनाममध्ये घडलेल्या घटनेकडं आमचं लक्ष : "व्हिएतनाममध्ये जी घटना घडली आहे, त्यावर आमचं लक्ष आहे. तिथं अतिशय दुर्दैवी घटना घडली आहे. मात्र सर्व बाबींकडं आम्ही लक्ष ठेवून आहोत," असं मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

राम मंदिराविषयी उत्तर प्रदेश सरकार योग्य निर्णय घेतय : सध्या सुरू असलेल्या राम मंदिर कथित गैरव्यवहाराबद्दल बोलताना चंद्रबाबू नायडू म्हणाले, "उत्तर प्रदेश सरकार या सर्व गोष्टींवर कडक ॲक्शन घेत आहे. त्या ठिकाणी काहीतरी घोटाळा झालाय ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याबाबत तपास सुरू आहे. सर्व गोष्टी समोर येण्यासाठी वेळ लागेल. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकार आपलं काम चांगल्या पद्धतीनं करत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मागील काही वर्षांमध्ये प्रगती न झाल्यामुळं पोटेन्शिअल गमावलं होतं. मात्र, आता बंगालमध्ये नवीन पर्वाची सुरूवात झाली आहे. मला पश्चिम बंगालच भविष्य उज्ज्वल दिसत आहे," अशी प्रतिक्रिया आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दिली.

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AP DCM PAWAN KALYAN SURGERY
PAWAN KALYAN SURGERY
पवन कल्याण शस्त्रक्रिया
CM CHANDRABABU NAIDU MUMBAI
DEPUTY CM PAWAN KALYAN SURGERY

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