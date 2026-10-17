'दैवी दहशत निर्माण करणाऱ्या हसन मुश्रीफांवर कारवाई करा'; डॉ. दाभोळकरांची मागणी, तर पाटणकरांची बोचरी टीका
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रचारात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे हसन मुश्रीफ यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Published : October 17, 2026 at 10:09 PM IST
सातारा : 'मतदारांनी गद्दारी केल्यास देवीचा कोप होईल', अशा वक्तव्याद्वारे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीमध्ये दैवी शक्तीच्या दहशतीचा वापर केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भारत पाटणकर यांनी देखील 'हसन मुश्रीफ एवढ्या थराला गेले म्हणजे ते निवडणुकीला घाबरले आहेत', असा उपरोधिक टोला लगावला आहे.
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रचार सभेतील एका वक्तव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री हसन मुश्रीफ सध्या चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. 'मतदारांनी गद्दारी केल्यास देवीचा कोप होईल. माझ्यासह सर्वांनी शपथ घ्यायची की, मी गद्दारी करणार नाही. कागलची अब्रू वाचवणे आता तुमच्या हातात आहे. देवी जागृत आहे, तीचा कोप होईल', अशी दैवी भीती घालतानाचा हसन मुश्रीफ यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. महायुतीचे महत्त्वाचे नेते आणि सभासदांनी कर्नाटकातील सौंदत्तीला जाऊन यल्लम्मा देवीसमोर सभासदांकडून शपथा घेतल्याचा प्रकार या आधीच समोर आला होता. त्यानंतर आता व्हिडिओमुळे महायुतीवर टीका होत आहे.
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ही जात, धर्म आणि कुलदैवत, याच्या पलिकडची गोष्ट आहे. ती लोकशाहीशी निगडीत बाब आहे. त्यामुळे 'देवीचा कोप होईल', असं बोलणं हे धर्मांधता आणि अंधश्रद्धा पसरवण्यासारखं आहे. पुरोगामी परंपरा असताना हसन मुश्रीफ जर एवढ्या थराला गेले असतील तर ते निवडणुकीला घाबरलेले आहेत, अशी उपरोधिक टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली.
अंधश्रद्धा विरोधी कायदा असताना एका जबाबदार मंत्र्याने असं वक्तव्य करणं, हे निषेधार्ह आहे. मुख्यमंत्री आणि पुरोगामी समजणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने हसन मुश्रीफांवर कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा, त्यांना सुद्धा हे योग्य वाटतंय, असा त्याचा अर्थ काढला जाईल. त्याचबरोबर पुढच्या निवडणुका शपथा घेऊनच लढवायच्या का? असा खोचक सवालही डॉ. भारत पाटणकर यांनी केला आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी हसन मुश्रीफ यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. निवडणुकांमध्ये दैवी शक्तीच्या दहशतीचा वापर करणे, हा जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा असताना सरकारमधील एक मंत्रीच देवीच्या कोपाची भीती घालत आहेत. कोल्हापूर हा राजर्षी शाहू महाराजांचा जिल्हा असून तो अंधश्रद्धा विरोधी आणि पुरोगामी विचारांचा आहे. त्याच जिल्ह्यातील एका महत्वाच्या निवडणुकीत अशा पद्धतीने दैवी भीती दाखवून मतदारांवर दबाव टाकणे निषेधार्ह आहे. प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
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