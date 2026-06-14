पाण्यावर तरंगणाऱ्या विटांचं प्राचीन रहस्य! तळेगाव दशासरची ऐतिहासिक ओळख चर्चेत
पाण्यावर तरंगणाऱया विटा तुम्ही कधी पाहिल्या आहेत का? मग वाचा हा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : June 14, 2026 at 1:26 PM IST
अमरावती - पुरातन मंदिरं, ऐतिहासिक वास्तू आणि अद्वितीय पायविहिरींसाठी ओळखलं जाणार धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील तळेगाव दशासर हे गाव एका विलक्षण वैशिष्ट्यामुळं पुन्हा चर्चेत आलं आहे. या गावात आजही अशा विटा आढळतात, ज्या पाण्यात टाकल्यावर बुडत नाहीत, तर सहजपणे त्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगतात. या अनोख्या विटांमुळं इतिहास प्रेमी, संशोधक आणि पर्यटकांमध्ये विशेष कुतूहल निर्माण झालं आहे. यावरच 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट...
शतकानूशतकं जपलेला अनोखा वारसा - तळेगाव दशासर परिसरातील अनेक प्राचीन मंदिरं, जुन्या वास्तूंमध्ये या विशेष विटांचा वापर झाल्याचं दिसून येतं. गावातील विविध ठिकाणी आजही अशा विटांचे अवशेष पाहायला मिळतात. स्थानिक लोक या विटांना 'खंगारी वीट' या नावानं ओळखतात. काळाच्या ओघात अनेक वास्तू नष्ट झाल्या, मात्र या विटांनी आपलं वैशिष्ट्य कायम राखलं आहे.
तरंगण्यामागं दडलेलं विज्ञान - "या विटांची निर्मिती तत्कालीन कारागिरांनी अत्यंत कल्पक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केली," असं गडकिल्ल्यांचे अभ्यासक शिवा काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. "विटा तयार करताना मातीमध्ये सेंद्रिय पदार्थ मिसळले जातात. भट्टीत भाजण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान हे पदार्थ जळून जात आणि विटांच्या आतील भागात असंख्य सूक्ष्म पोकळ्या निर्माण होत. परिणामी विटांची घनता कमी होत असल्यानं त्या पाण्यावर तरंगण्यास सक्षम ठरतात," असं शिवा काळे म्हणाले.
कुजलेल्या ज्वारीचा अनोखा उपयोग - "मध्ययुगीन काळात या भागात मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा केला जात असे. कणग्यांच्या तळाशी असलेली ज्वारी ओलाव्यामुळं खराब होत असे. ही कुजलेली ज्वारी मुरूमयुक्त चिकणमातीत मिसळून विटांचे साचे तयार केले जात. त्यानंतर त्या विटा उच्च तापमानावर भाजल्या जात. भाजण्याच्या प्रक्रियेत ज्वारी जळून गेल्याने विटांच्या आत सूक्ष्म पोकळ रचना तयार होत असे. त्यामुळं त्या हलक्या तयार होऊन पाण्यावर तरंगतात," असं तळेगाव दशासर येथील ग्रामस्थ सांगतात.
रामसेतूच्या संदर्भात मिळते नवी दिशा - पाण्यावर तरंगणाऱ्या या विटांकडं पाहिल्यानंतर अनेकांच्या मनात रामायणातील रामसेतूचा संदर्भ जागा होतो. भगवान श्रीरामांनी समुद्रावर पूल उभारण्यासाठी वापरलेल्या दगडांबाबत विविध कथा प्रचलित आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाहिलं असता प्राचीन काळातील कारागिरांना हलक्या व सच्छिद्र बांधकाम साहित्यांचं ज्ञान असावं, असा अंदाज व्यक्त केला जातो.
पर्यटन आणि संशोधनासाठी ठरू शकतात आकर्षण - "इतिहास, पुरातत्व शास्त्र आणि प्राचीन बांधकाम तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी तळेगाव दशासर हे गाव महत्त्वाचं केंद्र ठरू शकतं. पाण्यावर तरंगणाऱ्या या विटा केवळ एक आश्चर्य नसून, शेकडो वर्षांपूर्वीच्या कारागिरांच्या कौशल्याची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची साक्ष देणारा जिवंत पुरावा आहे," असा उल्लेखही शिवा काळे यांनी केला.
वारसा जपण्याची गरज - "आजही गावात विविध भागात विखुरलेल्या अवस्थेत आढळणाऱ्या या विटांचं संवर्धन आणि शास्त्रीय अभ्यास होणे आवश्यक आहे. योग्य जतन झाल्यास तळेगाव दशासरची ही आगळीवेगळी ओळख राज्याच्या पर्यटन नकाशावर एक महत्त्वाचं आकर्षण ठरू शकते," असा विश्वास तळेगाव दशासर येथील ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
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