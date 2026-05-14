राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी दिला पक्षाचा राजीनामा; परांजपे शिवसेनेच्या वाटेवर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आनंद परांजपे (Anand Paranjpe) यांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आहे.

Published : May 14, 2026 at 9:40 PM IST

ठाणे : दिलेलं आश्वासन पाळलं गेलं नाही आणि वारंवार डावललं जात असल्यानं ठाण्यातील अजित पवार गटाचे नेते तथा माजी खासदार आनंद परांजपे हे मागील अनेक महिन्यांपासून नाराज होते. आधी राज्यसभा आणि त्यानंतर विधानपरिषद अशा दोन्ही ठिकाणी उमेदवारी न मिळाल्यामुळं ते नाराज होते. या नाराजीबाबत त्यांनी अनेकदा चर्चा देखील केली होती. अशातच आनंद परांजपे यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या राजीनाम्यामागे पक्षप्रवेश आहे का? किंवा इतर पक्षांकडून येणाऱ्या विविध ऑफर्स हे कारण आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ठाण्यातील त्यांच्या मित्रमंडळींकडून होत आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडं राजीनामा सुपूर्द : आनंद परांजपे खासदार असताना त्यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या सांगण्यावरून शरद पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी शिवसेना सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक असलेले आनंद परांजपे अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले, मात्र त्यानंतर त्यांना अपेक्षित न्याय मिळाला नाही. अनेकदा त्यांना महामंडळावर संधी देण्याची चर्चा झाली, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या हाती काहीच आले नाही. त्यामुळं ते अनेक वर्षांपासून नाराज होते. नाराज असतानाही त्यांनी पक्षाचे काम जोमाने सुरू ठेवले. राजकीय विरोधकांना ठामपणे उत्तर देत त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. मात्र पक्षासाठी काम करत असताना स्वतःसाठी काहीच मिळत नसल्याची भावना त्यांच्या मनात होती. त्यामुळेच त्यांनी आज राजीनामा दिला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडं त्यांनी राजीनामा सुपूर्द केल्यानं ठाण्यात लवकरच मोठा पक्षप्रवेश होणार का, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.

मनधरणी करण्याचा प्रयत्न : आनंद परांजपे यांनी अनेकदा माझ्याकडं नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांची शिवसेनेसोबत जवळीक होती, मात्र तरीही ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काम निष्ठेने करत होते. त्यांना अनेक पक्षांकडून विविध ऑफर्स मिळत होत्या. अशा परिस्थितीत त्यांनी दिलेला राजीनामा मागे घ्यावा, यासाठी मी त्यांची मनधरणी करणार आहे, अशी माहिती नजीब मुल्ला यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी आनंद परांजपे यांनी ‘नंदनवन’ बंगल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. मात्र ही भेट नगरसेवकांच्या कामानिमित्त होती, असं नजीब मुल्ला यांनी स्पष्ट केलं. तरीदेखील आनंद परांजपे हे पुन्हा शिवसेनेत प्रवेश करतील, असा कयास आता लावला जात आहे.

