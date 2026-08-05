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अ‍ॅनॉलॉग पनीर विकणाऱ्यांनो खबरदार; तुकाराम मुंढेंचा इशारा, म्हणाले 'नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळाल तर . . . '

नॉनडेअरी पनीर अर्थात अ‍ॅनॉलॉग पनीरवर अन्न व औषध प्रशासनानं वर्षभरासाठी बंदी घातली आहे. याबाबत अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

Tukaram Mundhe On Analog Paneer
आयुक्त तुकाराम मुंढे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 8:02 PM IST

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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनानं राज्यात वर्षभराकरता नॉनडेअरी पनीर अर्थात अ‍ॅनॉलॉग पनीरवर वर्षभराकरता बंदी घातली. अ‍ॅनॉलॉग पनीरवर बंदी आणणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य असल्याचा दावा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला. "आजवर या पनीरचा वापर सर्रासपणे बिनदिक्कत खाण्याकरता केला जात होता. मात्र लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं जे काही खाद्यपदार्थ हानीकारक आहेत, त्यावर काही काळासाठी बंदी घालण्याचे प्रशासनाकडं पूर्ण अधिकार आहेत. त्यानुसारच, महाराष्ट्रात अ‍ॅनॉलॉग पनीरवर बंदी घालण्यात आली," अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी वांद्रे येथील मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परषदेत दिली.

Tukaram Mundhe On Analog Paneer
अन्न व औषध प्रशासन (ETV Bharat)

महाराष्ट्रात वर्षभराकरता अ‍ॅनॉलॉग पनीवर बंदी : "अ‍ॅनॉलॉग पनीर हे नॉन डेरी पनीर म्हणून सर्रासपणे विकल जाते. मात्र त्याचे मानवी आरोग्यावर अतिशय विपरीत परिणाम होतात. बाजारातून FDA नं पनीरचे 308 नमुने गोळा केले होते, त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. त्यातील, 109 नमुने (35.4%) नियमबाह्य, 79 दर्जाहीन तर 30 असुरक्षित आढळून आले. तर एकूण 70.55 टक्के नमुने हे सुरक्षा निकषांवर अपयशी ठरलेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं 30 जुलै रोजी नोटीफिकेशन काढून अ‍ॅनॉलॉग पनीरची उत्पादन प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली. तूर्तास ही बंदी एका वर्षासाठी लागू राहील, मात्र पुढं गरज लागली तर ही बंदी वाढवली जाईल," असंही यावेळी तुकाराम मुंढेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. "अन्न व औषध प्रशासनाकडं याबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यावर आम्ही सखोल चर्चा करून विधिमंडळातही त्याची माहिती दिली होती," असं यावेळी तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं.

Tukaram Mundhe On Analog Paneer
अन्न व औषध प्रशासन (ETV Bharat)

अ‍ॅनालॉग पनीर अपायकारक : "पनीर हा मुळात दुधापासून तयार होणारा पदार्थ आहे. पण अ‍ॅनॉलॉग पनीरमध्ये दुग्धजन्य नसलेले पदार्थही आढळून आलेत. अ‍ॅनॉलॉग पनीरमध्ये प्रोटीनपेक्षा वनस्पतीची चरबी आढळून आली. अ‍ॅनॉलॉग पनीरसाठी कोणताही स्टँडर्ड नाही. त्यामुळे पनीरच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक होते. त्यांच्या आरोग्याशीही खेळ सुरू होता. छुप्या पद्धतीनं हे अ‍ॅनॉलॉग पनीर म्हणून विकलं जाऊ नये, म्हणून हा कठोर निर्णय घेण्यात आला," असं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं. "याबाबतचे सरकारनं जारी केलेले सगळे आदेश उत्पादक, वितरक, विक्रेते यांच्यावर बांधकारक आहेत. त्यामुळे, यापुढं हॉटेल व्यावसायिक असो किंवा फुटपाथवरील स्टॉलधाकर कुणीही अ‍ॅनॉलॉग पनीरचा वापर करू शकत नाही," अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कठोरपणे केली जाणार पनीरची चाचणी : "अ‍ॅनॉलॉगचा वापर पनीर म्हणून करणाऱ्यांनी तो तत्काळ बंद करावा. कारण याकरता आता राज्यभरात विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. त्याचा वापर करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई करण्यात येईल. ग्राहकांना योग्य पनीर मिळावं, पॅकिंगवरील लिहिलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता ही झालीच पाहिजे. जर ग्राहकांना एखाद्या ठिकाणी पनीरवर जराही संशय आला, तर त्यांनी त्वरीत एफडीएच्या टोल फ्री क्रमांकावर त्याची तक्रार करावी. नागरिकांच्या आरोग्याशी प्रशासनाकडून कुठली तडजोड होणार नाही," अशा शब्दात तुकाराम मुंढे यांनी भेसळखोरांना थेट इशारा दिला आहे.

FDA नं पनीरचे 308 नमुने गोळा केले होते, ज्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. त्यातील, 109 नमुने (35.4%) नियमबाह्य, 79 दर्जाहीन तर 30 असुरक्षित आढळून आले. तर एकूण 70.55 टक्के नमुने हे सुरक्षा निकषांवर अपयशी ठरलेत.

राज्यभरात FDA च्या कारवायांचा धडाका :

*राज्यभरात 25 मे पासून 31 जुलैपर्यंत एकूण 3137 आस्थापनाची तपासणी झाली.

*764 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

*165 आस्थापनांचा परवाना निलंबन करण्यात आलेला आहे.

*राज्यात 890 हॉटेलची तपासणी केली असून 329 हॉटेल्सला सुधारणा नोटीस बजावल्या आहेत, तर, 116 हॉटेलचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

*आजवरच्या कारवाईत एकूण 28,66,096 किलोचा माल नष्ट करण्यात आला, त्याची किंमत 55.72 कोटी रुपये इतकी.

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TAGGED:

FDA COMMISSIONER TUKARAM MUNDHE
ANALOG PANEER BANNED IN MAHARASHTRA
तुकाराम मुंढे
अ‍ॅनॉलॉग पनीरवर बंदी
TUKARAM MUNDHE ON ANALOG PANEER

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