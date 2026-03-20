गॅस तुटवड्यावर अनोखी शक्कल! 15 वर्षांपासून करतायत गोबर गॅसचा वापर

नांदेडच्या सिंधी गावातील प्रल्हाद पुयड मागील 15 वर्षांपासून गोबर गॅसचा वापर करीत आहेत.

गॅस तुटवड्यावर अनोखी शक्कल
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 2:53 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 3:16 PM IST

नांदेड- धुरापासून मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत गावागावात गॅस सिलिंडरचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. परंतु सध्या आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे गॅसचा पुरवठा खंडित झाला असून, याचे परिणाम ग्रामीण भागातील गॅस पुरवठ्यावरदेखील झालाय. या गॅस तुटवड्यावर गोबर गॅस हा पर्याय असल्याचे नांदेडच्या उमरी तालुक्यातील सिंधी या गावातील प्रल्हाद पुयड यांनी दाखवून दिलंय.

मागील 15 वर्षांपूर्वीपासून गोबर गॅसची निर्मिती : प्रल्हाद पुयड यांचे एकत्रित कुटुंब आहे. यांच्या कुटुंबात जवळपास 35 जण असून, या एकत्र कुटुंबाचा स्वयंपाक गोबर गॅसवर बनवला जातो. मागील 15 वर्षांपूर्वी त्यांनी या गोबर गॅसची निर्मिती केली. जनावरांच्या शेणापासून ते गोबर गॅस तयार करतात. पर्यायी शेणापासून शेण खतदेखील तयार होते. दरम्यान, आखाती देशातून पुरवठा होणाऱ्या गॅसवर गोबर गॅसचा पर्याय असल्याचे सिंधी येथील प्रल्हाद पुयड यांनी सांगितले. गोबर गॅस अत्यंत सुरक्षित आणि वापरण्यास चांगला असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांनी गोबर गॅसचा वापर करून गॅस टंचाईवर मात करावी, असे आवाहन पुयड कुटुंबीयांनी केलंय.

नांदेडमध्ये गॅससाठी नागरिकांच्या लागल्या मोठ्या रांगा : नांदेड शहरातील आनंदनगर, छत्रपती चौक, महावीर चौक, तरोडा नाका आधी परिसरात गॅस एजन्सी समोर रांगा पाहायला मिळत आहेत. सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झालेला असताना शासनाकडून मात्र पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जातोय. नांदेड शहर आणि जिल्ह्यात विविध कंपन्यांमार्फत आवश्यक तेवढा गॅस पुरवठा होत नसल्याचे सांगितलं जातंय. वितरण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. नागरिकांना घरोघरी सिलिंडर मिळत नाही. तसेच नंबर लावून देखील एजन्सीकडून वेळेत गॅस दिला जात नाही. गुढीपाडव्याच्या दिवशी पहाटेपासून अनेक नागरिक सिलिंडर मिळवण्यासाठी एजन्सीसमोर तासनतास थांबलेले असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. स्वयंपाकाची लगबग असताना गॅसअभावी अनेकांना घरात चूल पेटवून स्वयंपाक करावा लागतोय.

14हून अधिक आस्थापनांची चौकशी : जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने 16 पथके तयार करून गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. 14हून अधिक आस्थापनांची चौकशी करण्यात आलीय, तर एका गॅस एजन्सीवर अनियमितता आढळल्याने कारवाई करण्यात आलीय. जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. जगदीश बारदेवाड यांनी यासंदर्भात माहिती दिलीय.

