"ते मागासवर्गीयांचे नेते, आमचा काय संबंध", असं वक्तव्य समोरून आलं अन् नामदेव व्हटकरांचा जागा झाला कोल्हापुरी स्वाभिमान!
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या अनुयायांनी बाबासाहेबांप्रति फोडलेला हंबरडा, वंचितांनी वाहिलेली अखेरची मानवंदना आजही आपल्याला पाहायला मिळते. ती म्हणजे फक्त नामदेव व्हटकर यांच्या चित्रीकरणातून...
Published : December 6, 2025 at 6:16 PM IST
कोल्हापूर : गोष्ट आहे 1956 सालची. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं देशाची राजधानी नवी दिल्लीत महापरिनिर्वाण झालं आणि संपूर्ण देश दुःख सागरात लोटला. लाखोंच्या संख्येनं आंबेडकर अनुयायी मुंबईत पोहोचले. या अभूतपूर्व अंत्ययात्रेचं चित्रीकरण करावं, असा विचार कोल्हापूरचे चित्रपट दिग्दर्शक नामदेव व्हटकर यांच्या मनात आला. मुंबईतील एका नामवंत चित्रपट निर्मात्याशी तात्काळ त्यांनी चर्चा केली. मात्र, "आंबेडकर हे मागासवर्गीयांचे नेते आहेत, आमचा काय संबंध," अशा शब्दांत त्या निर्मात्यानं हेटाळणी केली. यानंतर नामदेव व्हटकर यांचा कोल्हापुरी स्वाभिमान जागा झाला आणि मुंबईच्या दादरमधील जमीन आणि प्रिंटिंग प्रेस एका मारवाडी व्यापाऱ्याकडे गहाण ठेवून नामदेव व्हटकर यांनी बाबासाहेबांच्या महानिर्वाण अंत्ययात्रेचं चित्रीकरण केलं. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या अनुयायांनी बाबासाहेबांप्रति फोडलेला हंबरडा, वंचितांनी वाहिलेली अखेरची मानवंदना आजही आपल्याला पाहायला मिळते. ती म्हणजे फक्त नामदेव व्हटकर यांनी आपली पुंजी खर्चून केलेल्या चित्रीकरणातून. दरम्यान, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त नामदेव व्हटकर यांचे सुपुत्र माजी पोलीस अधिकारी यशवंत व्हटकर यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपल्या वडिलांच्या आठवणींना उजाळा दिला.
चित्रपट आणि साहित्याची आवड : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा जवळचं मसुद माले हे नामदेव लक्ष्मण व्हटकर यांचं गाव. वडिलोपार्जित चांभार व्यवसाय. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वडील कुटुंब चालवायचे. मात्र नामदेव व्हटकर यांना शिक्षणाची आवड होती. गावच्या प्राथमिक शाळेतच चौथीपर्यंत शिक्षण घेतलं. यानंतर ते कोल्हापूरला शिक्षणासाठी आले. त्यांना चित्रपट आणि साहित्याची आवड होती. यातूनच ते स्वातंत्र्य चळवळीत ओढले गेले. पुढं काही काळ स्वातंत्र्य चळवळ आणि यानंतर विविध साप्ताहिकांची निर्मिती नामदेव व्हटकर यांनी केली. यानंतर मराठी आणि हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक निर्मितीसाठी ते मुंबईला चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात काम करण्यासाठी गेले. "आहेर" या पूर्ण लांबीच्या मराठी चित्रपटाचं काम सुरू असतानाच नवी दिल्लीत भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निधन झाल्याची बातमी देशभर पसरली.
दुःखद क्षणाची आठवण करून देणारी दृश्य : यशवंत व्हटकर यांनी सांगितलं की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पार्थिवावर मुंबईत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. हे समजल्यानंतर माझ्या वडिलांनी केदार शर्मा नावाच्या हिंदी चित्रपट निर्मात्याशी संपर्क साधून आपण या अंत्ययात्रेचं चित्रीकरण केलं पाहिजे, अशी कल्पना मांडली. यावर त्या निर्मात्यानं, "आंबेडकर हे मागासवर्गीयांचे नेते आहेत, आमचा काय संबंध", असं हेटाळणी करणारं वक्तव्य समोर आलं. यानंतर वडिलांनी आपल्या चित्रपट दिग्दर्शक, निर्मिती साहित्यातून मिळवलेल्या पैशातून दादरमध्ये जमीन आणि प्रिंटिंग प्रेस घेतली होती. ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अंतयात्रेचं शूटिंग करण्यासाठी एका मारवाडी व्यापाऱ्याकडे तीन हजार रुपयाला गहाण ठेवली आणि यातून चित्रीकरणासाठी लागणारे सर्व साहित्य भाड्यानं घेतलं. तसंच 6 डिसेंबरच्या पहाटेपासून महापरिनिर्वाणाचं सर्व चित्रीकरण वडिलांच्या पुढाकारानं पूर्ण झालं. देशभरातून वंचित उपेक्षित समाज या अंत्ययात्रेसाठी लोटला होता. वडिलांनी टिपलेली ही दृश्य आजही त्या दुःखद क्षणाची आठवण करून देणारी आहेत," असं यशवंत व्हटकर यांनी सांगितलं.
राज्य शासनाच्या पुढाकारानं सर्व भाषांत चित्रफित : दरम्यान, 1956 ते 1972 या काळात सर्व चित्रीकरण नामदेव व्हटकर यांनी जपून ठेवलं होतं. मात्र या ऐतिहासिक ठेवा पुढील पिढीनं पाहावा, अशी नामदेव व्हटकर यांची इच्छा होती. यशवंत व्हटकर यांनी सांगितलं की, "त्यावेळी माझ्या वडिलांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांची भेट घेऊन या चित्रीकरणाची डॉक्युमेंटरी व्हावी, अशी इच्छा वडिलांनी व्यक्त केली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी तात्काळ या प्रस्तावाला मान्यता देत या चित्रीकरणातून आज उपलब्ध असलेली डॉक्युमेंटरी राज्य शासनाच्या पुढाकारानं साकारण्यात आली. सर्व भाषांमध्ये आजही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणाची चित्रफित उपलब्ध आहे. त्यासाठी माझ्या वडिलांनी केलेला त्याग अंगावर शहारा उभा करणारा आहे. तसंच जगविख्यात महामानवांसोबत माझ्या वडिलांचं नाव यानिमित्तानं अमर झालं," अशी भावना यशवंत व्हटकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना व्यक्त केली.
नामदेव व्हटकरांच्या चित्रीकरणावर येतोय महापरिनिर्वाण चित्रपट : आजही सोशल माध्यमांवर दिसणारं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणाचं चित्रीकरण हे नामदेव व्हटकर यांच्या त्यागातून निर्माण झालेलं आहे. जगातील सर्व भाषांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयत्नातून चित्रफीतही तयार झाली असून याच चित्रीकरणातील शेवटच्या चार मिनिटांतून महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शेवटचा प्रवास उलगडण्यात आला आहे. तर नामदेव व्हटकर यांच्या चित्रीकरणावर नवीन महापरिनिर्वाण चित्रपट येणार आहे. यात प्रसाद ओक यांनी नामदेव व्हटकर यांची भूमिका साकारली असून लवकरच हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.
