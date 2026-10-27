‘इको’ नव्हे 'इगो' सरकार; आदित्य ठाकरेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर घणाघात, सह्याद्रीतील वृक्षतोडीवरून सरकारला धरले धारेवर
इको सेन्सिटिव्ह झोन बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतःचे इगो सेन्सिटिव्ह सरकार चालवण्यात व्यस्त आहेत, अशा शब्दांत आदित्य ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारवर घणाघात केला.
Published : October 27, 2026 at 10:27 PM IST
मुंबई : राज्यात जनतेचा आक्रोश सुरू असताना सरकारला सामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा उद्योगपतींचे हित महत्त्वाचे वाटते. इको सेन्सिटिव्ह झोन बाजूला ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःचे इगो सेन्सिटिव्ह सरकार चालवण्यात व्यस्त आहेत, अशा शब्दांत शिवसेना (ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारवर घणाघात केला. दरम्यान, कर्जत परिसरातील पंपस्टोरेज प्रकल्प, मोठ्या प्रमाणावरील झाडतोड आणि आदिवासींच्या जमिनींच्या प्रश्नावरून सरकारला प्रश्नांची सरबत्ती केली.
वृक्षतोडीवरून राज्यभरात पर्यावरण प्रेमींकडून संताप व्यक्त : कर्जतमधील भीमाशंकरमध्ये करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यभरात पर्यावरण प्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जातोय. विरोधकांनीही यावरून रान उठवले आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी वृक्षतोडीच्या ठिकाणी भेट देऊन सरकारवर निशाणा साधला होता. हाच धागा पकडून मंगळवारी मातोश्री निवासस्थान पत्रकार परिषद घेत आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पुण्यातील हिंजवडी आयटी परिसरातील मेट्रोचे उद्घाटन लांबणीवर पडल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला.
3 नोव्हेंबरला पंतप्रधानांकडून मेट्रोचे डिजिटल उद्घाटन होणार : या परिसरात सुमारे सहा लाख लोक आयटी क्षेत्रात काम करतात. मेट्रो तयार असूनही उद्घाटनासाठी ती सुरू करण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. स्थानिक नागरिक, ग्रामस्थ आणि आयटी कर्मचाऱ्यांच्या दबावामुळे 3 नोव्हेंबरला पंतप्रधानांकडून मेट्रोचे डिजिटल उद्घाटन होणार असल्याची माहिती समोर आल्याचे ते म्हणाले. हा जनतेचा विजय असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांचे अभिनंदन केले. मात्र, मेट्रो सुरू करण्याबरोबरच हिंजवडीतील रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही सोडवला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुठा नदीतील प्रदूषित पाणी सुमारे 17 ते 18 हजार कुटुंबांना मिळत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. अदानी, टोरंट यांसारख्या कंपन्यांसाठी दाखवली जाणारी तत्परता जनतेच्या प्रश्नांसाठीही दाखवावी, असा टोला त्यांनी लगावला.
सह्याद्रीत प्रकल्प कशासाठी? : कर्जत परिसरातील प्रस्तावित पंपस्टोरेज प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या झाडतोडीवर ठाकरे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. हा परिसर जंगलाचा आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याचे सांगत त्यांनी स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासींना त्यांच्या जमिनी आणि शेतांपर्यंत जाण्यात अडथळे येत असल्याचा आरोप केला. गुजरातमधील कंपनीसाठी हा प्रकल्प राबवताना पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा विचार केला जात आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
रोजगार किती, झाडे किती तोडणार? : पंपस्टोरेज प्रकल्पातून पाच हजार, 12 हजार की 20 हजार मेगावॉट वीज निर्माण होणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. मेगावॉट आणि मेगावॅट यांसारख्या संज्ञांबाबतही सरकारने स्पष्टता द्यावी, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पातून हजारो रोजगार निर्माण होणार असल्याच्या दाव्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, प्रत्यक्षात या प्रकल्पात सुमारे 50 ते 100 रोजगारच निर्माण होऊ शकतात. प्रकल्पासाठीची गुंतवणूक राज्य सरकार करणार की संबंधित कंपनी, याचाही खुलासा करावा, असे त्यांनी सांगितले.
45 ते 48 हजार झाडे तोडली जाणार : सह्याद्रीचीच निवड का करण्यात आली आणि गुजरातमधील कंपनीला हा प्रकल्प का देण्यात आला, असा सवाल करत त्यांनी ऐतिहासिक सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली. प्रकल्पासाठी 45 ते 48 हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात सहा ते सात लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पर्यावरण अहवाल जाहीर करा : सरकारने यापूर्वी तीनशे कोटी झाडे लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, एवढी झाडे लावण्यासाठी जागा कुठे आहे आणि नव्याने तयार केलेले जंगल टिकणार कसे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असे ठाकरे म्हणाले. तसेच प्रकल्पाच्या जनसुनावणीतील नोंदी, पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल (EIA), प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे कमाल आणि किमान क्षेत्रफळ तसेच पर्यायी जागांची माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या सर्व प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे उत्तरे द्यावीत, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
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