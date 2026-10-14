पैसे नाहीत म्हणून आजारी मुलीला रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका नाकारली
आजारी मुलीला रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका तर दिलीच नाही परंतु अपमानास्पद भाषा ही वापरली. बीडच्या दिंद्रुड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रकार घडलाय.
Published : October 14, 2026 at 9:19 AM IST
बीड - आधी उपचारासाठी रुग्णालयातून रेफर करण्यात आलेल्या अकरा वर्षीय रुग्ण बालिकेला घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका तर नाकारण्यात आली याबरोबरच पित्याला अपमानास्पद भाषा देखील वापरल्याचा प्रकार बीडच्या दिंद्रुड येथे घडला आहे. बीडच्या दिंद्रुड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 29 सप्टेंबर रोजी एका मुलीला उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. तिथून तिला अधिक उपचारासाठी मोठ्या रुग्णालयात रेफर करण्यात आलं. दुसऱ्या रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी त्या ठिकाणी असलेल्या रुग्णवाहिकेत या मुलीच्या वडिलांनी तिला ठेवलं. परंतु डिझेलसाठी पैसे आहेत का, अशी विचारणा तेथील डॉक्टरांनी केली होती. यावर मुलीच्या आजीनं आमच्याकडे खायलाच पैसे नाहीत मग डिझेलला कुठून आणून देऊ? चार लेकरांचा सांभाळ कसा बसा करतोय अशी व्यथा सांगितली. परंतु आजीने असं उत्तर देताच तेथे उपस्थित असलेल्या डॉक्टरने सांभाळ होत नाही तर कशाला पैदा केली, असं अर्वाच्य भाषेमध्ये उत्तर दिलं.
सदर मुलीचे वडील आणि आजी मोल मजुरीचे काम करतात. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसलेल्या रुग्णांना रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देता येते. परंतु दिंद्रुड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी कर्मचाऱ्यांनी रुग्णवाहिका तर दिलीच नाही परंतु त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे.