ETV Bharat / state

दत्तक अपत्याला नव्या पालकांचीच जात मिळायला हवी: मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

दत्तक घेतलेल्या बाळाला त्याच्या नवीन पालकांची जात मिळाली पाहिजे, असा महत्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल महत्वाचा मानला जातो.

Bombay High Court On Adopted Child
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 9:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दत्तक घेतलेल्या मुलाला त्याच्या नवीन पालकांची जात मिळेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात दिलाय. नवीन पालकांचे कायदेशीर अधिकार दत्तक मुलाला मिळायलाच हवेत, असं नमूद करत न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीचा निर्णय शुक्रवारी रद्द केला. तसेच संबंधित बाळाला त्याच्या पालकांच्या जातीच्या आधारावर नवं जात प्रमाणपत्र चार आठवड्यात जारी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं समितीला दिले.

निकालाल ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्याचा आधार : दत्तक प्रक्रियेनंतर बाळ त्याच्या जन्मदात्या आई वडिलांपासून कायमचं विभक्त होते. या बाळाला दत्तक घेणाऱ्या पालकांचे अधिकार किंवा विशेष अधिकार त्या बाळालाही मिळतात, अशी व्याख्या ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यात करण्यात आलीय. मात्र जात प्रमाणपत्र समितीनं या कायदेशीर तरतुदीकडं दुर्लक्ष केलं, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलं. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर बाळाला दत्तक पालकाचे सर्व अधिकार मिळतात. जर हे अधिकार त्याला दिले गेले नाही, तर त्या बाळाचं भविष्य अंधारात जाईल. हे सर्व टाळण्यासाठीच कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेची व्याख्या तयार करण्यात आलीय, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकलात नमूद केलंय.

काय आहे प्रकरण : गीता आचारी व त्यांच्या पतीनं एक बाळ दत्तक घेतलं आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयातून साल 2014 मध्ये त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. या बाळाचा साल 2010 चा जन्मदाखला महापालिकेनं जारी करावा, असे आदेशही जिल्हा न्यायालयानं दिले होते. त्यानुसार बाळाचा जन्म दाखला पालकांना मिळाला. मात्र आचारी कुटुंब विशेष मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे आपल्या दत्तक बाळालाही त्याच जातीचं प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी आचारी यांनी स्वतंत्र अर्ज केला होता. हा अर्ज जातप्रमाण समितीनंही मंजूर केला होता. मात्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हे जात प्रमाणपत्र जारी झाल्याची तक्रार एका अज्ञात व्यक्तीनं पडताळणी समितीकडं केली. त्याची दखल घेत समितीनं दत्तक बाळाचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं. त्याविरोधात आचारी कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं दिला आहे.

हेही वाचा :

  1. विद्यार्थिनींना केले रोमँटिक मेसेज : शाळेनं शिक्षकाला सेवेतून केलं बडतर्फ : मुंबई उच्च न्यायालयानंही दिला दणका
  2. उच्च न्यायालयानं नाकारला बलात्कार पीडितेचा गर्भपात : मुलीच्या भविष्यासाठी आई देणार सर्वोच्च न्यायालयात लढा
  3. पेंशन म्हणजे सरकारनं दिलेलं गिफ्ट नाही, 'या' आजारानं ग्रस्त सैनिकांनाही आता दिव्यांग पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार

TAGGED:

NEW PARENTS CASTE
BOMBAY HIGH COURT
दत्तक अपत्याला नव्या पालकांचीच जात
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT ON ADOPTED CHILD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.