केवळ संशयाच्या आधारावर आरोपीला हत्येसारख्या प्रकरणात दोषी ठरवता येणार नाही - उच्च न्यायालय
एक किंवा दोन परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारावर एखाद्या आरोपीला दोषी धरता येणार नाही, त्याकरता पुराव्यांची साखळी पूर्ण व्हायला हवी, असं निरिक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
Published : March 31, 2026 at 8:46 PM IST
मुंबई : एखाद्यावर संशय कितीही प्रबळ असला तरी केवळ त्या संशयाच्या आधारावर आरोपीला शिक्षा ठोठावता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिला आहे. आरोपीवर निव्वळ संशय असणं पुरेसं नाही. आरोपीचा गुन्हा हा सबळ पुराव्यांनिशीच सिद्ध व्हायला हवा, असं आपल्या निकालात नमूद करत न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठानं आरोपीला निर्दोष ठरवत त्याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : एक किंवा दोन परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारावर एखाद्या आरोपीला दोषी ठरवता येणार नाही. त्याकरता पुराव्यांची साखळी पूर्ण व्हायला हवी, तरच आरोपीला शिक्षा देता येईल, असंही स्पष्ट करत आयपीसी कलम 302 अंतर्गत खुनाच्या आरोपांखांली एका आरोपीला ठाणे सत्र न्यायालयानं साल 2012 मध्ये ठोठावली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे.
काय आहे प्रकरण? : संजय पोखरकर, असं या आरोपीचं नाव आहे. एका 18 वर्षीय मुलाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत ठाणे सत्र न्यायालयानं त्याला साल 2012 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. पीडित मुलगा हा आपल्या मित्राच्या लग्नाला गेला होता, मात्र तो घरी परतलाच नाही. त्यानंतर त्याचा पोलिसांना मृतदेह सापडला होता. या पीडित व्यक्तीची सोनसाखळी संजय पोखरकरकडे सापडली होती, याव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा त्याच्याविरोधात नव्हता. त्यामुळं सरकारी बाजू ग्राह्य धरत केवळ याच मुद्द्याचा आधार घेत ठाणे सत्र न्यायालयानं त्याला हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
आरोपीचं शिक्षेविरोधातील अपील उच्च न्यायालयानं स्वीकारलं : या आरोपीकडे पीडिताची सोनसाखळी सापडली होती. हे जरी सत्य असलं तरी ही सोनसाखळी गहाण ठेवून त्यानं कर्ज काढलं होतं, याचा पुरावा देखील न्यायालयात सादर झालेला आहे. मात्र केवळ गुन्ह्यातील मुद्देमाल आरोपीकडे सापडला, याचा अर्थ तो हत्येकरता दोषी ठरत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवत आरोपीनं त्याच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेलं अपील स्वीकारत त्याची शिक्षा रद्द केली आणि त्याला निर्दोष मुक्त केलं आहे.