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'वंदे मातरम'चा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे'-अमृता फडणवीस

प्रत्येकानं वंदे मातरम गीताचा सन्मान राखावा, अशी अपेक्षा अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केली. 'मंथन फॉर युवा' नागपूर 2026 या कार्यक्रमात आल्यानंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या.

Amruta Fadnavis
अमृता फडणवीस (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 10:12 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 10:27 PM IST

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नागपूर- स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात 'वंदे मातरम' गीत गायन सुरू असताना काँग्रेसच्या नेत्यांच्या हालचालींचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राजकीय वादाला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमात घडलेल्या या प्रकारावरून भाजपानं काँग्रेस नेतृत्वावर जोरदार टीका केली आहे. या विषयावर राजकारणदेखील पेटलं आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

वंदे मातरम गाण्याच्या संदर्भात लोकसभेत कायदा संमत झालेला आहे. असे असताना जर कुणी अपमान करत असेल त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, असे मत अमृता फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. नागपूर येथे आयोजित 'मंथन फॉर युवा' नागपूर 2026 या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आल्यानंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या. राष्ट्रगीतासोबत 'वंदे मातरम' हे गीत गायले जावे, असा कायदा संमत झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येकानं वंदे मातरमचा योग्य सन्मान राखत ते गायले जावं, असे अमृता फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

अमृता फडणवीसांनी काय म्हटलं? (Source- ETV Bharat Reporter)


सर्वांनी सन्मान राखला पाहिजे:- 15 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत काँग्रेस मुख्यालयात ध्वजारोहणानंतर ‘वंदे मातरम्’ गायन सुरू होते. यावेळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेसुद्धा उपस्थित होते. वंदे मातरम गायन सुरू असताना सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामध्ये काही संवाद आणि हातवारे झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाले. त्यानंतरच या वादाला सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय गीताचा योग्य सन्मान केला नसल्याचा आरोप भाजपाच्या नेत्यांनी केला आहे.


काँग्रेसनं काय दिलं होतं स्पष्टीकरण- स्वातंत्र्यदिनानिमित्त काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ‘वंदे मातरम्’च्या सर्व सहा कडव्यांच्या गायनावर सोनिया गांधी यांनी आक्षेप घेतल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षानं (भाजपा) केला आहे. मात्र, काँग्रेसनं हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सोनिया गांधी या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठी खुर्ची आणण्यास सांगत होत्या, असा खुलासा काँग्रेसकडून करण्यात आला.

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Last Updated : August 18, 2026 at 10:27 PM IST

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CONGRESS VANDE MATARAM ROW
AMRUTA FADNAVIS ON VANDE MATARAM
अमृता फडणवीस वंदे मातरम
AMRUTA FADNAVIS ON CONGRESS
AMRUTA FADNAVIS

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