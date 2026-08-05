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सुनेत्रा पवारांवरील 'गुंगी गुडिया' टिप्पणीचा निषेध; NEET आंदोलनातील GenZ च्या भाषेवरही अमृता फडणवीस यांची टीका

अमृत फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या 'गुंगी गुडिया' या टिप्पणीचा निषेध केला.

Amruta Fadnavis
बीड येथील कार्यक्रमात आमदार सुरेश धस आणि अमृता फडणवीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 6:50 PM IST

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आष्टी (बीड) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त बीड जिल्ह्यातील आष्टी इथं आमदार सुरेश धस यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य महाआरोग्य शिबिराला अमृता फडणवीस यांनी आज बुधवारी (5 ऑगस्ट) भेट दिली. यावेळी त्यांनी उपक्रमाचं कौतुक करत आमदार सुरेश धस यांचे आभार मानले.

'बीड जिल्ह्याचा हा माझा पहिलाच दौरा' : यावेळी बोलताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, या महाआरोग्य शिबिराचा सुमारे 60 हजार नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. बीड जिल्ह्याचा हा माझा पहिलाच दौरा असून, येथील समस्या समजून घेत आहे. विशेषतः ऊसतोड कामगारांसाठी विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्याची इच्छा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गार्गी जाधवच्या उपचारासाठी काही संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

सुनेत्रा पवारांवरील 'गुंगी गुडिया' टिप्पणीचा निषेध (ETV Bharat)

'गुंगी गुडिया' या टिप्पणीचा निषेध : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या 'गुंगी गुडिया' या टिप्पणीचाही त्यांनी निषेध केला. महिलांविषयी अशा प्रकारची भाषा वापरणं अयोग्य असल्याचं त्या म्हणाल्या. सोबतच, NEET आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आईबद्दल वापरण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह भाषेवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

'...गुंगा असलेलं बरं' : राजकारणात सक्रिय होण्याची इच्छा नसून समाजसेवेचं कार्य सातत्यानं सुरू ठेवणार असल्याचंही अमृता फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेबाबत विचारलं असता अमृता फडणवीस म्हणाल्या, "संजय राऊत साहेबांसारखं बोलण्यापेक्षा गुंगा असलेलं बरं."

पृथ्वीराज चव्हाणांनी टोचले कान : एखादी महिला राजकारणात सक्रिय काम करत असेल तर तिला प्रोत्साहन दिलं पाहिजं. काँग्रेसनं नेहमीच राजकारणाची पातळी सांभाळली आहे. सुनेत्रा पवार या सक्रिय राजकारणात असून एका घटनात्मक पदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांच्याबद्दल बोलताना पातळी सोडून बोलणं योग्य नाही. इंदिराजींप्रमाणे सुनेत्रा पवार कृतीतून उत्तर देतील, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे.

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TAGGED:

अमृता फडणवीस
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