‘गुंगी गुडिया’वरुन अमृता फडणवीस संतापल्या; म्हणाल्या ‘हा महिलांचा अपमान, काँग्रेसनं माफी मागावी’
काँग्रेसच्या X हँडलवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख केल्यामुळं राज्यातील राजकारण तापलंय.
Published : August 4, 2026 at 10:32 PM IST
पुणे - महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या X हँडलवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख केल्यामुळं राज्यातील राजकारण तापलंय. या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला असून, काँग्रेसच्या या विधानावर तीव्र निषेध नोंदवला जातोय. हा महिलांचा अवमान असल्याचं म्हणत काँग्रेसनं माफी मागावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीनं केली आहे. तसंच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी देखील या प्रकरणाचा निषेध केला. याप्रकरणी राष्ट्रवादीकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत काँग्रेस पक्षानं केलेल्या 'गुंगी गुडिया' या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि समाजसेविका अमृता फडणवीस म्हणाल्या, "ज्यांनी कोणी हे विधान केलं आहे, त्यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की सुनेत्रा ताई या एक सक्षम महिला आहेत. त्या दादांच्या (अजित पवार) पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आणि त्यांना या पदापर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. त्यांनी घर आणि शेती सांभाळली, म्हणूनच दादा बाहेर जाऊन काम करू शकले आणि स्वतःचं नाव कमवू शकले.”
“प्रत्येक महिलेचं मोठं योगदान असतं आणि कुठं बोलावं व कुठं बोलू नये, याची त्यांना जाण असते. शांत राहून आपलं काम करत राहणंच अधिक चांगलं असतं. काँग्रेसनं असं विधान करणं अत्यंत दुर्दैवी आहे. एखाद्या महिलेचा अशा प्रकारे अपमान करणं अजिबात योग्य नाही. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात हे खपवून घेतलं जाऊ नये. त्यांनी याबद्दल माफी मागितली पाहिजे." अशी मागणी अमृता फडणवीस यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भविष्यात देशाचे पंतप्रधान होतील, अशी त्यांच्या काकांनी केलेल्या सूचनेवर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणतात, "माझा असा विश्वास आहे की, आपण वर्तमानात जगलं पाहिजे. देवेंद्रजी महाराष्ट्राची सेवा करत आहेत; ते महाराष्ट्राचे सेवक आहेत. आपली जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडत आहेत. यातच मला समाधान वाटतं. कधीकधी हितचिंतक भावनेच्या भरात अशा गोष्टी बोलतात. पण मला वाटतं की महाराष्ट्र हेच देवेंद्रजींचं कार्यक्षेत्र आहे आणि त्यांनी येथे चांगलं काम करावं."
हेही वाचा -