दुःखाच्या डोंगराखाली माणुसकीचं दर्शन, अमरावतीच्या धीरज कलावटेनं मृत्यूनंतरही चौघांना दिलं 'नवजीवन'
अपघातानंतर धीरज कलावटेवर गेल्या काही दिवसांपासून अमरावती शहरातील रेडियंट रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू होते.
Published : August 19, 2026 at 5:11 PM IST
अमरावती : जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात 29 वर्षीय धीरज कलावटे गंभीर जखमी झाला होता. उपचारादरम्यान त्याला 'ब्रेन डेड' घोषित करण्यात आलं. या अत्यंत दुःखद प्रसंगी त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याचे अवयवदान करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
दुःखातही माणुसकीचा मोठा निर्णय
अपघातानंतर धीरजवर गेल्या काही दिवसांपासून अमरावती शहरातील रेडियंट रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृती अत्यंत गंभीर झाल्यानं डॉक्टरांनी त्याला 'ब्रेन डेड' घोषित केलं. ही बातमी कुटुंबीयांसाठी खूप मोठा धक्का होती. परंतु, अशा कठीण परिस्थितीतही दुःखाला खचून न जाता त्यांनी धीरजच्या अवयवदानाचा निर्णय घेतला. धीरजच्या मित्रांनी या कठीण प्रसंगी त्याच्या कुटुंबाला मानसिक आधार दिला आणि अवयवदानाचा निर्णय पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य केले.
डोळ्यांतून उजळणार दुसऱ्यांचं आयुष्य
धीरजचे डोळे अमरावती येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दान करण्यात आले. त्यामुळे भविष्यात दुसऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रकाश येण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. तसंच, त्याच्या एका किडनीचं अमरावतीमधील एका खासगी रुग्णालयात गरजू रुग्णावर यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आलंय.
दुसऱ्या किडनीसाठी 'ग्रीन कॉरिडोअर'
धीरजची दुसरी किडनी नागपूर येथील एका खासगी रुग्णालयातील रुग्णासाठी पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी अमरावतीमधील रेडियंट हॉस्पिटलपासून नागपूरपर्यंत विशेष 'ग्रीन कॉरिडोअर' तयार करण्यात आला होता. राजापेठ पोलिसांनी वाहतुकीचं चोख नियोजन करून ही किडनी नागपूरपर्यंत सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमरावतीहून नागपूरपर्यंत एका रुग्णाचं जीवन वाचवण्यासाठी संपूर्ण पोलीस यंत्रणा या पवित्र मानवी कार्यात हिररीनं सहभागी झाली.
"आमचा धीरज आता इतरांच्या आयुष्यातील धीर"
धीरजचे काका गोपाल कलावटे यांनी या निर्णयामागील भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, धीरज हा सर्वांचा खूप चांगला मित्र होता. आमच्या आयुष्याचा तो खरा 'धीर' आणि 'धीरज' होता. दुर्दैवी अपघातात तो आमच्यापासून कायमचा दूर गेला. आज आमच्या कुटुंबावर आणि मित्रांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. मात्र, धीरजच्या अवयवदानामुळं तो मृत्यूनंतरही इतरांच्या आयुष्यात आनंद आणि नवीन आशा निर्माण करतोय, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.
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