अमरावतीतून भाजपाचे प्रवीण पोटे सलग तिसऱ्यांदा विधान परिषदेत; काँग्रेस उमेदवाराला 'झिरो' मत
अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांनी दणदणीत विजय मिळवला.
Published : June 22, 2026 at 12:40 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 1:09 PM IST
अमरावती - अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांनी दणदणीत विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा विधान परिषदेवर निवडून जाण्याचा मान पटकावला. 18 जून रोजी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी सोमवारी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पार पडली. निकालानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला.
427 पैकी 421 मतांची मोजणी - या निवडणुकीत एकूण 427 मतं पडली होती. त्यापैकी सहा मतं अवैध ठरले. वैध ठरलेला 421 मतांच्या आधारे विजयाचा कोटा 211 मतांचा निश्चित करण्यात आला. मतमोजणीत भाजपाचे प्रवीण पोटे यांना तब्बल 390 मते मिळाली. वंचित आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा यांना 31 मतं मिळाली, तर काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांना एकही मत मिळालं नाही.
हा माझा नव्हे, नगरसेवकांचा विजय - विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना प्रवीण पोटे यांनी हा विजय स्वतःचा नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवकांचा असल्याचं सांगितलं. "ही निवडणूक माझी नव्हतीच. नगरसेवकांनी माझ्यासाठी लढवलेली ही निवडणूक होती. मला मिळालेली 390 मतं ही त्यांच्या विश्वासाची पावती आहे. सर्व मतदारांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो," असं प्रवीण पोटे म्हणाले.
31 मतांवरून विरोधकांना टोला - वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेला 31 मतांबाबत बोलताना प्रवीण पोटे यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टोला लगावला. "युवा स्वाभिमान संघटनेचं नाव न घेता त्यांनी ही 31 मतं कुणाची आहेत? त्यापैकी 27 मतं कुठून आली? हे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाला माहित आहे. त्याबाबत अधिक काही सांगण्याची गरज नाही," असं देखील प्रवीण पोटे म्हणाले.
काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज - काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांना एकही मत न मिळाल्याबद्दल पोटे यांनी काँग्रेसवर टीका केली. "काँग्रेसनं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. त्यांचा उमेदवार पक्ष सोडून गेला नव्हता, तरी त्यालाच स्वतःच्या मतदारांचं समर्थन मिळू शकलं नाही. येथे पक्षात असणारे माजी कॅबिनेट मंत्री, माजी मंत्री यांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे," असं देखील प्रवीण पोटे म्हणाले.
व्हीप वादावरही प्रतिक्रिया - निवडणुकीत काँग्रेसनं काढलेल्या व्हीपबाबत बोलताना प्रवीण पोटे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदान गुप्त पद्धतीनं होत असल्यानं अशा प्रकारचा व्हीप लागू होत नाही. त्यामुळे काँग्रेसची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नाही.
विकासकामांवर भर देणार - विजयानंतर भविष्यातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट करताना प्रवीण पोटे यांनी अमरावती जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यात अनेक विकासकामं झाली. आगामी काळात अमरावती विमानतळाचा विस्तार, एमआयडीसीतील प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या समस्या, युवकांना रोजगाराच्या संधी आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रयत्न सुरू राहतील," असा शब्द प्रवीण पोटे यांनी नागरिकांना दिला.
मंत्रिपदाबाबत संयमी भूमिका - राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार आणि संभाव्य मंत्रिपदाबाबत प्रवीण पोटे यांनी संयमी भूमिका घेतली. "मंत्रिपद किंवा इतर कोणत्याही पदाबाबत निर्णय पक्षाचे वरिष्ठ नेते घेतात. मी कोणतंही पद मागणार नाही. पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मला मान्य असेल," असं प्रवीण पोटे यांनी स्पष्ट केलं.
सलग तिसऱ्यांदा विधान परिषदेत निवडून येत प्रवीण पोटे यांनी अमरावतीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाचे वर्चस्व पुन्हा अधोरेखित केले. काँग्रेसच्या उमेदवाराला एकही मत न मिळणे आणि वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या 31 मतांची राजकीय चर्चा मात्र निकालानंतरही सुरू राहणार असं चित्र आहे.
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