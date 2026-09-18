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तृतीयपंथीयांच्या घरात गौराईचं आगमन; महालक्ष्मीच्या चरणी सर्वांच्या कल्याणाची प्रार्थना

अमरावती येथील राजापेठ परिसरात किन्नर समुदायानं एकत्र येत ज्येष्ठा गौरी महालक्ष्मीची विधीवत स्थापना केली असून, पारंपरिक आंबील, फळे, 16 भाज्यांच्या नैवेद्यासह भक्तीभावानं महाप्रसादाचं आयोजन केलं.

Amravati Transgender Community Celebrates Gauri
अमरावतीत तृतीयपंथीयांच्या घरात गौराईचं आगमन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 6:08 PM IST

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अमरावती : गणरायाच्या आगमनानंतर घराघरांत ज्या क्षणाची आतुरतेनं प्रतीक्षा असते, त्या ज्येष्ठा गौरी महालक्ष्मीचं गुरुवारी थाटात आगमन झालं. सजलेली घरं, फुलांची आरास, नैवेद्याची लगबग अशा मंगलमय वातावरणात अमरावतीतील राजापेठ परिसरातील किन्नरांच्या वसाहतीतही महालक्ष्मीची विधीवत स्थापना करण्यात आली. मात्र, या स्थापनेला केवळ धार्मिक उत्सवाचं स्वरूप नाही, तर या समुदायासाठी तो श्रद्धेबरोबरच घर, आपलेपणा आणि सामाजिक नात्याचा उत्सव ठरत आहे.

अमरावतीत तृतीयपंथीयांच्या घरात गौराईचं आगमन (ETV Bharat)

पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ही श्रद्धेची परंपरा किन्नर समाजाच्या गुरू आम्रपाली चौधरी यांच्या सहकारी रोहिणी यांच्या स्वप्नात महालक्ष्मीचं दर्शन झाल्याच्या श्रद्धेवर आधारित आहे. याच भावनेतून पाच वर्षांपूर्वी राजापेठ परिसरातील नव्या वसाहतीत महालक्ष्मी स्थापनेची परंपरा सुरू झाली. यापूर्वी हा समुदाय निंभोरा परिसरात वास्तव्यास होता. महालक्ष्मीच्या स्थापनेशी जोडलेली आणखी एक भावना आम्रपाली चौधरी व्यक्त करतात, "प्रत्येकाचं स्वतःचं हक्काचे घर असावं, हीच आमची इच्छा होती. महालक्ष्मीची स्थापना सुरू झाली आणि जणू आम्हाला आमचं स्वतःचं घर मिळाल्याची भावना निर्माण झाली." त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने महालक्ष्मीचा उत्सव हा केवळ पूजा नसून घरपणाची जाणीव देणारा सोहळाही आहे.

Amravati Transgender Community Celebrates Gauri
अमरावतीमध्ये तृतीयपंथीयांच्या घरात गौराईचं आगमन झालं आहे. (ETV Bharat)

आरतीनंतर भजनानं रंगली भक्तीची मैफल

गौरी महालक्ष्मीच्या स्थापनेनंतर विधीवत आरती करण्यात आली. त्यानंतर भजनाच्या कार्यक्रमानं परिसरातील वातावरण अधिक भक्तीमय झालं. शुक्रवारी महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात आलं असून, त्यासाठीची तयारी रात्रीपासूनच सुरू करण्यात आली. या संपूर्ण उत्सवाची जबाबदारी किन्नर समुदायातील सदस्यांनी आपापसात वाटून घेतली आहे. कोणी सजावटीची जबाबदारी घेतली, कोणी स्वयंपाकाची, तर कोणी येणाऱ्या भाविकांचं स्वागत करण्याची. सामूहिक सहभागातून साकारलेला हा उत्सव तृतीयपंथीयांच्या एकजुटीचे दर्शन घडवतो.

Amravati Transgender Community Celebrates Gauri
ज्येष्ठा गौरी महालक्ष्मीसाठी केलेली सजावट (ETV Bharat)

गौरीच्या निमित्तानं माहेरची माणसंही एकत्र

गौरी महालक्ष्मीचा उत्सव हा माहेरवाशिणीच्या आगमनाचा आणि नात्यांच्या पुनर्भरणीचा उत्सव मानला जातो. किन्नरांच्या घरातील महालक्ष्मी पूजनालाही याच भावनेची सुंदर किनार लाभली आहे. त्यांच्या नातेवाईकांनी या निमित्तानं घरी येत सोहळ्यात सहभाग घेतला आहे. लगतच्या परिसरातील नागरिकही मोठ्या संख्येनं दर्शनासाठी येत असून, प्रत्येकाचं आपुलकीनं स्वागत केलं जात आहे. धार्मिक उत्सवाच्या निमित्तानं निर्माण होणारा हा संवाद समाजातील विविध घटकांमधील अंतर कमी करणारा ठरत आहे. देवाच्या दर्शनासाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं स्वागत समान भावनेनं केलं जातं, हाच या उत्सवाचा सामाजिक संदेश ठरतो.

Amravati Transgender Community Celebrates Gauri
दर्शनासाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं स्वागत समान भावनेनं केलं गेलं. (ETV Bharat)

महालक्ष्मीसमवेत यल्लम्मा मातेचीही आराधना

तृतीयपंथीय समाजाच्या श्रद्धेचं महत्त्वाचं केंद्र असलेल्या यल्लम्मा मातेचं मंदिर आम्रपाली चौधरी यांच्या घराच्या अंगणातच आहे. त्यामुळे गौरी महालक्ष्मीच्या पूजेसोबत यल्लम्मा मातेचीही विधीवत आराधना केली जाते. दोन श्रद्धास्थानांची एकाच ठिकाणी होणारी पूजा ही या समुदायाची धार्मिक परंपरा आणि भावनाविश्वाचे वैशिष्ट्य अधोरेखित करते. महालक्ष्मीच्या आगमनानं घरात मंगलमय वातावरण निर्माण झालं असून, यल्लम्मा मातेच्या पूजेमुळे या श्रद्धेला आणखी एक आध्यात्मिक आयाम लाभतो.

Amravati Transgender Community Celebrates Gauri
गौरीच्या निमित्तानं माहेरची माणसंही एकत्र (ETV Bharat)

आंबील आणि फळाचा पारंपरिक नैवेद्य

गौरी महालक्ष्मीच्या नैवेद्यातील पारंपरिक पदार्थांनाही येथे विशेष महत्त्व आहे. ज्वारी भिजवून सुकवल्यानंतर ती तळून व भाजून घेतली जाते. त्यात काजू-बदाम घालून, दूध आणि गव्हाचं पाणी मिसळून आंबील तयार केली जाते. या पारंपरिक पदार्थाला महालक्ष्मीच्या प्रसादात विशेष मान आहे. गव्हाच्या पिठाची कणिक भिजवून पुरीच्या आकाराचं फळ तयार केलं जातं आणि ते वाफेवर शिजवलं जातं. आंबील आणि फळ हे ज्येष्ठा गौरीच्या नैवेद्यातील महत्त्वाचं पदार्थ मानले जातात.

16 भाज्यांपासून चटण्यांपर्यंत नैवेद्य

ज्येष्ठा गौरीच्या नैवेद्यात आंबील आणि फळांइतकाच मान 16 भाज्या आणि विविध चटण्यांनाही दिला जातो. लसूण, आलं आणि हिरव्या मिरच्या घालून बेसन-दह्याची चटणी तयार केली जाते. त्यात काशीफळाच्या भाजीला विशेष महत्त्व असते. विविध प्रकारच्या शेंगा, भेंडी यांसह एकूण सोळा प्रकारच्या भाज्या महाप्रसादात असतात. यासोबतच 16 पुरणाच्या पोळ्या, पुरणाचे मोदक, अळूच्या वड्या, मुगाचे वडे आणि भजी यांचाही नैवेद्यात समावेश असतो. लाडू, करंजी, शेव, पापड यांसारख्या पदार्थांनी तयार केलेला फुलोरा ज्येष्ठा गौरी महालक्ष्मीला अर्पण केला जातो. परंपरेनं चालत आलेल्या या पदार्थांमधून केवळ चवीची नव्हे, तर मराठी घरांच्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचीही झलक पाहायला मिळते.

प्रत्येक भाविकासाठी प्रसाद आणि आशीर्वाद

शुक्रवारी सायंकाळी महाप्रसादासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला हा पारंपरिक प्रसाद वितरित केला जाणार आहे. धार्मिक भावनेतून केलेली पूजा आणि सर्वांसाठी खुले ठेवलेलं दर्शन यामुळे या उत्सवाला सामुदायिक स्वरूप प्राप्त झालं आहे. अमृतवर्षाव व्हावा, सर्वांचं कल्याण व्हावं बजरंग टेकडी राजापेठ परिसरात गेल्या पाच वर्षांपासून आमच्या घरी गौरी गणपतीची स्थापना केली जाते. अमरावतीकर आमच्याकडे दर्शनासाठी येतात. सर्वांना आमचा आशीर्वाद आहेच मात्र गौरी गणपतीचा आशीर्वाद ही त्यांच्या पाठीशी राहावा आणि त्यांच्या आयुष्यातील सर्व मंगल कामना पूर्ण व्हाव्यात हीच आमची इच्छा आहे असं किन्नर समाजातील बबली चौधरी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाल्या.

दुःख दूर व्हावं शेतकऱ्यांना चांगला पाऊस मिळावा आम्ही गेल्या आठ दिवसांपासून महालक्ष्मीच्या उत्सवाची तयारी करत होतो. सर्वांनी मिळून घर सजविलं आणि प्रत्येकानं आपापला वाटा उचलला. गेल्या पाच वर्षांपासून येथे गणपती, महालक्ष्मी तसंच देवीच्या विविध धार्मिक परंपरा उत्साहात पार पडतात. दुःखात असलेल्या, आजारी असलेल्या आणि अडचणीत असलेल्या प्रत्येकाचं जीवन सुखी व्हावं, शेतकरी बांधवांना चांगला पाऊस मिळावा आणि सर्वांचा कल्याण व्हावं अशीच प्रार्थना आम्ही महालक्ष्मीच्या चरणी करतो असं गुडिया भिसाल "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाल्या.

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AMRAVATI TRANSGENDER GAURI FESTIVAL
GAURI MAHALAKSHMI FESTIVAL AMRAVATI
गणेशोत्सव
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