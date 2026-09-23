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अमरावती शिक्षक मतदारसंघात ‘कुणाचा झेंडा?’; प्रमुख राजकीय पक्षांसह शिक्षक संघटनाही मैदानात

अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि शिक्षक संघटनांमध्ये मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.

Amravati Teachers Constituency Election
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात ‘कुणाचा झेंडा?’ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 1:36 PM IST

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अमरावती : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि शिक्षक संघटनांमध्ये मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या मतदारसंघात विविध पक्षांकडून इच्छुकांच्या नावांची चाचपणी सुरू आहे.

काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांसह विविध शिक्षक संघटनांनीही निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. विद्यमान आमदारांची भूमिका, पक्षांकडून होणारी उमेदवारी आणि शिक्षक संघटनांची स्वतंत्र ताकद या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरणार आहे.

काँग्रेसच्या गोटात आदिती पोहरे यांचे नाव आघाडीवर :

काँग्रेसकडून प्रा. आदिती पोहरे यांचे नाव सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. त्यांच्या उमेदवारीवर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे प्रा. पोहरे यांच्याकडे काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवार म्हणून पाहिलं जात आहे.

प्रा. आदिती पोहरे या माजी मंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांच्या कन्या आहेत. विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांचे नाव यापूर्वी काँग्रेसच्या संभाव्य दावेदारांमध्ये होतं. मात्र, त्यांनी नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारल्यानं काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारीची समीकरणे बदलली आहेत.

भाजपामध्ये दोन नावांची चर्चा :

भाजपाकडून अद्याप अंतिम उमेदवाराची घोषणा झालेली नाही. मात्र पक्षाच्या वर्तुळात डॉ. संगीता शिंदे आणि डॉ. सुमित पवार या दोन नावांची चर्चा सुरू आहे. डॉ. संगीता शिंदे या भाजपा शिक्षक आघाडीच्या विभाग संयोजक म्हणून काम करत असून, त्या खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी आहेत. भाजपाच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये त्यांचे नाव आघाडीवर असल्याचं बोलले जात आहे.

डॉ. सुमित पवार यांचे नावही भाजपाच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये आहे. भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे विभाग कार्यवाह आणि राज्यशास्त्र परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष अशी त्यांची संघटनात्मक पार्श्वभूमी आहे.

महायुतीत शिवसेनेची भूमिका लक्षवेधी :

महायुतीतील जागावाटपाच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती मतदारसंघात शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी 5 सप्टेंबर रोजी शिवसेनेकडून निवडणूक लढण्याची इच्छा जाहीर केली. पक्षाची उमेदवारी मिळाली नाही, तरी पक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याची तयारी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

दुसरीकडे, विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांनी शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारलं आहे. त्यामुळे उमेदवारीचा निर्णय घेताना सेनेकडून सरनाईक आणि देशपांडे या दोन्ही नावांचा विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेची अंतिम भूमिका या निवडणुकीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून दत्तात्रय लहाने उमेदवार :

इतर पक्षांच्या तुलनेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे चित्र अधिक स्पष्ट आहे. पक्षाने प्रा. दत्तात्रय लहाने यांना अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच दत्तात्रय लहाने यांनी अमरावती शिक्षक सेना आणि शिवसैनिकांचा संकल्प मेळावाही घेतला होता.

शिक्षक परिषद स्वतंत्र मैदानात :

या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे राजकीय पक्षांसोबतच शिक्षक संघटनाही स्वतंत्र भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेनं अमरावती विभागाची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय यापूर्वीच जाहीर केला आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या बैठकीत पाचही जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, अद्याप संघटनेकडून अंतिम उमेदवाराचं नाव जाहीर करण्यात आलेलं नाही.

डॉ. सुमित पवार हे शिक्षक परिषदेच्या विभागीय जबाबदारीसोबतच भाजपाशीही संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांची पुढील भूमिका कोणत्या दिशेने जाते, याकडे लक्ष लागलं आहे.

विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाकडून दिलीप कडू :

विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाकडून दिलीप कडू यांचे नाव पुढे आहे. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून दिलीप कडू निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत.

पाचही जिल्ह्यांतील गणित महत्त्वाचे

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे क्षेत्र पाच जिल्ह्यांत विस्तारलेले असल्याने निवडणुकीचे गणित एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. अमरावतीसह अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पक्ष आणि संघटनांना स्वतंत्र रणनीती आखावी लागणार आहे.

यांनी केले नेतृत्व :

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात 1990 ते 1996 दरम्यान वसंतराव मालधुरे यांनी नेतृत्व केले. त्यानंतर 1996 ते 2002 या कालावधीत दिवाकरराव पांडे, 2002 ते 2014 या काळात सलग दोन वेळा वसंतराव खोटरे, 2014 ते 2020 दरम्यान प्रा. श्रीकांत देशपांडे आणि 2020 ते 2026 या कालावधीत किरण सरनाईक निवडून आले.

2020 मध्ये किरण सरनाईक यांचा विजय :

2020 च्या निवडणुकीत किरण सरनाईक यांनी प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांचा पराभव केला होता. या निवडणुकीत प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांना 6 हजार 452 मते मिळाली, तर किरण सरनाईक यांनी 15 हजार 606 मते मिळवत विजय मिळवला.

TAGGED:

अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक
AMRAVATI SHIKSHAK MATADARSANGH
AMRAVATI
विधान परिषद निवडणूक
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