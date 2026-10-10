कुणाची बहीण, कुणाची कन्या तर कुणाचा मेहुणा! अमरावती शिक्षक मतदारसंघात कौटुंबिक राजकारणाची चर्चा; एकूण 26 उमेदवार रिंगणात
अमरावती विभागात 26 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून, 23 ऑक्टोबरला शिक्षक मतदार कोणाला कौल देतात आणि राजकीय संबंधांचा निकालावर किती प्रभाव पडतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
Published : October 10, 2026 at 7:41 PM IST
अमरावती : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक राजकीय घराण्यांशी थेट संबंध असलेल्या उमेदवारांमुळे लक्षवेधी ठरली आहे. भाजपाचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे, माजी मंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांच्या कन्या आदिती पोहरे आणि आमदार राजेश वानखडे यांचे मेहुणे शेखर भोयर हे निवडणुकीच्या रिंगणात असल्यानं या लढतीला कौटुंबिक राजकारणाची किनार लाभली आहे.
महायुतीने विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांना अधिकृत उमेदवारी दिली आहे. मात्र, महायुतीशी संबंधित संगीता शिंदे, आदिती पोहरे आणि शेखर भोयर हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतही स्वतंत्र उमेदवार मैदानात असल्याने पक्षीय समीकरणांसोबतच राजकीय घराण्यांशी संबंधित उमेदवारांची भूमिका चर्चेत आली आहे.
एकूण 26 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून, 23 ऑक्टोबर रोजी शिक्षक मतदार कोणाला कौल देतात आणि राजकीय संबंधांचा निकालावर किती प्रभाव पडतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
अनेकांच्या उमेदवारीमुळे महायुतीत अस्वस्थता :
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची जागा महायुतीत शिवसेनेला देण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यमान आमदार किरण सरनाईक हे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. मात्र, महायुतीतील मित्रपक्षांशी संबंधित नेत्यांनी स्वतंत्र उमेदवारी दाखल केल्यानं युतीतील समन्वयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
भाजपाचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे या अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर पक्षीय शिस्त आणि कौटुंबिक संबंध यांचा पेच निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
तिवसा मतदारसंघाचे आमदार राजेश वानखडे यांचे मेहुणे शेखर भोयर हेदेखील अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून त्यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली होती. भाजपाकडून उमेदवारी मिळण्याची चर्चा असताना ही जागा शिवसेनेला सुटल्यानं भोयर यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.
संजय खोडके यांचा दिलीप कडू यांना पाठिंबा :
महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय खोडके यांनी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे उमेदवार दिलीप कडू यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि संभाव्य मतविभाजनाचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर किती होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
महाविकास आघाडीतही उमेदवारांमुळे मतविभाजनाची शक्यता :
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात महाविकास आघाडीतही उमेदवारांवरून मतांचे समीकरण चर्चेत आलं आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार आदिती पोहरे या निवडणूक लढवत आहेत. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते हर्षवर्धन देशमुख यांच्या कन्या आहेत. याशिवाय, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून बुलढाण्याचे दत्तात्रय लहाने हेही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळे आघाडीतील मतांचे व्यवस्थापन आणि उमेदवारांना मिळणारा प्रत्यक्ष पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पाच जिल्ह्यांतील शिक्षक ठरवणार आमदार :
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांतील शिक्षक मतदार मतदान करणार आहेत. 23 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानात मतविभाजनाची शक्यता आणि उमेदवारांची संघटनात्मक ताकद निर्णायक ठरू शकते.
अपक्ष उमेदवार संगीता शिंदे यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले. शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी आपला सातत्याने लढा सुरू असून निवडून आल्यानंतरही शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही निवडणूक पक्षाची नसून शिक्षकांच्या हक्कांची असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
राजकीय नेत्यांची बोलणे टाळण्याची भूमिका :
निवडणुकीत राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक उमेदवार म्हणून उतरल्याबाबत विविध पक्षांच्या नेत्यांनी भाष्य करणे टाळलं. ही निवडणूक शिक्षकांची असून शिक्षकांच्या प्रश्नांना महत्त्व आहे. आपण आपल्या पक्षाशी प्रामाणिक असल्याचं सांगत, कोण कोणाचा नातेवाईक आहे, यावर भाष्य करणं योग्य नसल्याची भूमिका राजकीय नेत्यांनी आणि उमेदवारांच्या नातेवाईकांनी घेतली.