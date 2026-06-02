अमरावतीत घडणार चमत्कार! विद्यार्थ्यांना घेता येणार 4,000 वर्ष जुन्या उल्कापिंडाच्या स्पर्शाचा थरारक अनुभव

जपान दौऱ्यातून अमरावतीत आणलेल्या, अर्जेंटिनातील चार हजार वर्ष जुन्या उल्कापिंडाच्या तुकड्यामुळं स्थानिक विद्यार्थ्यांना अंतराळातील रहस्ये आणि उल्कापिंडाचा प्रत्यक्ष स्पर्श अनुभवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 2, 2026 at 2:20 PM IST

अमरावती : अंतराळ, ग्रह,तारे आणि उल्कापिंड याविषयी केवळ पुस्तकांमध्ये वाचणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता प्रत्यक्ष हजारो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर पडलेल्या उल्कापिंडाचा स्पर्श अनुभवण्याची संधी अमरावतीत उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र विज्ञान परिषदेच्या अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण गुल्हाने यांनी जपान दौऱ्यातून अर्जेंटिनामध्ये सापडलेल्या सुमारे चार ते पाच हजार वर्ष जुन्या उल्कापिंडाचा छोटासा तुकडा अमरावतीत आणला आहे.

स्पेस सेंटरमध्ये अंतराळ संशोधनाचा अद्भुत प्रवास : "हिलटॉप आणि तुस्की कन्सल्टन्सी यांच्या माध्यमातून जपान अभ्यास दौऱ्याची संधी मिळाली. या दौऱ्यात जपानमधील जागतिक दर्जाच्या जॅक्सा स्पेस सेंटरला भेट दिली. या केंद्रात उपग्रह निर्मिती, रॉकेट तंत्रज्ञान, अंतराळवीरांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचं संशोधन, चंद्र मोहिम आणि स्पेस टेक्नॉलॉजीशी संबंधित विविध प्रकल्पांवर काम केलं जातं. आधुनिक संशोधन आणि अंतराळ क्षेत्रातील प्रगती पाहताना विद्यार्थ्यांपर्यंत काहीतरी वेगळं पोहोचावं, ही कल्पना मनात आली. त्यातूनच उल्कापिंडाचा तुकडा अमरावतीत आणण्याचा निर्णय घेतला," असं प्रवीण गुल्हाने यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

अर्जेंटिनात सापडलेला हजारो वर्षांपूर्वीचा अवकाशीय दगड : "हा छोटासा तुकडा अर्जेंटिना इथं सापडलेल्या प्राचीन उल्कापिंडाचा भाग असल्याचं सांगितलं जातं. वैज्ञानिकांच्या मते हा उल्कापिंड हजारो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर कोसळला होता. हा तुकडा मुख्यतः निकेल, क्रोमियम आणि लोखंडापासून तयार झाला असून तो आयरन मेटिओराईट अर्थात लोहयुक्त उल्कापिंडाच्या प्रकारात मोडतो. अशा प्रकारच्या उल्कापिंडांचा अभ्यास करून ग्रह, लघुग्रह आणि विश्व निर्मितीशी संबंधित अनेक माहिती मिळविण्यास मदत होते," असं प्रवीण गुल्हाने यांनी सांगितलं.

विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून खगोलशास्त्र शिकवण्याचा प्रयत्न : "मराठी विज्ञान परिषद अमरावती विभागाकडून स्टार गेझर क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना खगोलशास्त्राची माहिती दिली जाते. दुर्बिणीतून ग्रहताऱ्यांचं निरीक्षण, अंतराळ विज्ञानावरील मार्गदर्शन आणि विविध प्रयोगांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता या उल्कापिंडाच्या तुकड्यामुळं विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती ऐकण्यापुरतं मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंतराळातून आलेल्या वस्तूचं निरीक्षण, स्पर्श आणि अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे," अशी प्रवीण गुल्हाने यांनी माहिती दिली.

वैज्ञानिक संशोधनासाठी उपयुक्त ठरणारा नमुना : "अंतराळातून पृथ्वीवर येणाऱ्या उल्कापिंडांचा अभ्यास हा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा नमुन्यांमधून विश्वातील धातूंची रचना, ग्रहांच्या निर्मितीचे स्वरूप आणि अंतराळातील बदलांचा अंदाज घेता येतो. हजारो वर्ष जुन्या या उल्कापिंडाच्या छोट्याशा तुकड्यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील अंतराळ संशोधनाची प्रत्यक्ष ओळख होणार आहे. त्यातून विज्ञान शिक्षणाला नवी दिशा मिळू शकते," असा विश्वास प्रवीण गुल्हाने यांनी व्यक्त केला.

