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भूतानमध्ये घुमणार अमरावतीचे सूर; 15व्या अखिल भारतीय सावरकर संमेलनात गायक सुरेश दंडे यांची निवड

भूतानची राजधानी थिंपू येथे 2 ऑक्टोबरला 15वं अखिल भारतीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर संमेलन आयोजित केलं जात असून, यात महाराष्ट्रातील 130 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

Amravati Singer Suresh Dande
15व्या अखिल भारतीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर संमेलनात संगीतकार सुरेश दंडे यांच्या स्वरांची मैफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 2:00 PM IST

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अमरावती : भूतानची राजधानी थिंपू येथे 2 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या 15व्या अखिल भारतीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर संमेलनात अमरावतीचे गायक व संगीतकार सुरेश दंडे यांच्या स्वरांची मैफल रंगणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधून या संमेलनासाठी जाणाऱ्या कलाकारांमध्ये अमरावतीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दंडे यांची निवड झाली असून, त्यांच्या गायनाचा कार्यक्रम संमेलनातील सांस्कृतिक आकर्षण ठरणार आहे.

15व्या अखिल भारतीय सावरकर संमेलनात गायक सुरेश दंडे यांची निवड (ETV Bharat)

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांशी आणि साहित्याशी संबंधित गीते, पोवाडे तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम संमेलनात सादर केले जाणार आहेत. यामध्ये सुरेश दंडे हे सुरेश भट यांच्या देशभक्तीपर गीतांचं सादरीकरण करणार आहेत. महाराष्ट्रातून भूतानमध्ये जाणाऱ्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न या संमेलनात केला जाणार असल्याची माहिती सुरेश दंडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

तीन दशकांची संमेलनाची परंपरा

छत्रपती संभाजीनगर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रेमी मंडळाच्या वतीने गेल्या 30 वर्षांपासून या संमेलनाचे आयोजन केलं जातं. यंदा प्रथमच भूतानमध्ये हे संमेलन होत असल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ लेखक सुधीर सेवेकर, स्वागताध्यक्ष सावरकरांच्या पत्रकारितेचे अभ्यासक व निवृत्त माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ, निमंत्रक भाऊ सुरडकर आणि कार्याध्यक्ष स्नेहल पाठक आहेत. भूतानच्या राजघराण्यातील सदस्यांचीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती राहणार आहे.

साहित्य, व्याख्यान आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजवानी

संमेलनात सावरकरांच्या विविध पैलूंवर आधारित स्मरणिकेचे प्रकाशन होणार आहे. यासोबतच देवेंद्र भुजबळ लिखित 'झेप' आणि शैलजा देशपांडे लिखित 'अनादी मी' या पुस्तकांचं प्रकाशन होणार आहे. विविध मान्यवरांची व्याख्याने, सावरकरांच्या साहित्यावर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भूतानच्या स्थानिक संस्कृतीचं दर्शनही उपस्थितांना घडणार आहे.

महाराष्ट्रातून 130 हून अधिक प्रतिनिधी

मुंबई, नवी दिल्ली, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, अमरावती, पांढरकवडा, नांदेड, जळगाव, धुळे, चाळीसगाव, बीड आदी शहरांमधून 130 हून अधिक प्रतिनिधी एकाच विमानाने भूतानला रवाना होणार आहेत.

दंडे यांना वडिलांकडून मिळाला संगीताचा वारसा

संगीताचा वारसा मला घरातूनच मिळाला, असे सुरेश दंडे यांनी सांगितले. त्यांचे वडील नागपूर येथील गायक होते. नागपूरमधील अनेक नामवंत कलाकार त्यांच्या घरी असलेल्या तानपुरा आणि हार्मोनियमचा वापर करत असत. पुढे दंडे यांनी विविध गुरूंकडून संगीताचे मार्गदर्शन घेतलं. इब्राहिम प्रवेज यांच्याकडून शब्दोच्चार आणि गायनाचं धडे घेतल्यानंतर हैदराबादचे विठ्ठलराव यांच्याकडूनही मार्गदर्शन घेतल्याचं सुरेश दंडे सांगतात.

देश-विदेशात संगीताची मैफल

एलआयसीमध्ये डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून सेवा बजावल्यानंतर दंडे निवृत्त झाले. मात्र निवृत्तीनंतरही त्यांची संगीत सेवा सुरूच आहे. देशभर तसेच इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियासह विविध देशांत त्यांनी अनेक कार्यक्रम सादर केले आहेत. सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ विविध व्यासपीठांवर गायन करत त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आता भूतानच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अमरावतीचे सूर पोहोचणार असल्याने शहराच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातूनही या निवडीचे स्वागत होत आहे.

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TAGGED:

SAVARKAR SAMMELAN BHUTAN
सावरकर संमेलन भूतान
१५वे अखिल भारतीय सावरकर संमेलन
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