अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरण : नवनीत राणा यांना दंगल घडवायची होती का? अल्पसंख्याक आयोगाची आगपाखड
अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी भाजपा नेत्या नवनीत राणा यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत.
Published : April 17, 2026 at 3:26 PM IST
नागपूर - जिल्ह्यातील परतवाडा येथील अनेक तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. या संदर्भात राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, सुरुवातीपासून या प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला. अल्पसंख्याक आयोगाचे एक पथक अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडाला पाठवण्यात आलं होतं. अमरावती ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी संपूर्ण माहिती जाणून घेतली आहे.
नवनीत राणा यांना दंगल भडकवायची होती का? - प्यारे खान यांनी अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप केलेत. ते म्हणाले, "भाजपा नेत्या नवनीत राणा यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणात जाणीवपूर्वक दोन समाजात संघर्ष भडकवण्याचा प्रयत्न केला. दोन समाजात तणाव निर्माण व्हावा, या उद्देशानं ज्यांनी अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न केला, अशांवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना केल्यात. कितीही उच्च पदावर असला तरी त्याच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे."
नवनीत राणांची पक्षातून हकालपट्टी करा - भाजपा पक्षश्रेष्ठींनी नवनीत राणा यांना पक्षातून काढूनचं टाकलं पाहिजे. 'सबका साथ, सबका विकास'या तत्त्वावर उभ्या असलेल्या भाजपाला नवनीत राणा यांच्यासारख्या नेत्यांची अजिबात गरज नाही. त्यांची पक्षातून हकालपट्टी झालीच पाहिजे, अशी मागणी करणारे एक पत्र आयोगाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना पाठवले जाणार असल्याची माहिती प्यारे खान यांनी दिली.
नवनीत राणांवर पोक्सोअंतर्गत कारवाईची मागणी - "या प्रकरणातील पीडितांच्या पालकांनी देखील नवनीत राणा यांच्यावर पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. कायद्यानुसार, त्यांच्यावर पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते," असे प्यारे खान म्हणाले. नवनीत राणा अमरावतीत दंगली भडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आरोपींवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय - "विकासात अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून नवनीत राणांना पक्षातून काढून टाकण्याची मागणी करत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात कोणताही धार्मिक रंग नाही. नवनीत राणांनी रीलसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. जर पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपींबरोबर फोटो काढले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. समाजाने आरोपीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं प्यारे खान म्हणाले.
