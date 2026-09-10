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60 वर्षांचा इतिहास! अमरावतीच्या रुरल कॉलेज मैदानावर आजही जिवंत ठेवलीये पोळा उत्सवाची परंपरा

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी ग्रामीण संस्कृती आणि शहराचे नातं जोडण्यासाठी अमरावतीच्या रुरल कॉलेज मैदानावर सुरू केलेली ऐतिहासिक पोळा उत्सवाची परंपरा आजही 60 वर्षांनंतरही सुरू आहे.

Amravati Rural College Pola Festival
अमरावतीच्या रुरल कॉलेज मैदानावर रंगला पोळा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 7:58 PM IST

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अमरावती : शिट्ट्यांचा आवाज, पुंग्यांचे सूर, रंगीबिरंगी फुग्यांनी सजलेली दुकानं, खेळण्यांच्या स्टॉल्सभोवती चिमुकल्यांची लगबग आणि याच गर्दीत दिमाखात दाखल होणाऱ्या सजवलेल्या बैलजोड्या. अमरावतीच्या रुरल कॉलेजच्या मैदानावर गुरुवारी पोळ्याच्या निमित्तानं ग्रामीण संस्कृती आणि शहरी उत्साहाचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या वतीनं आयोजित पोळा उत्सवाला अमरावतीकरांनी मोठी गर्दी केली होती.

अमरावतीच्या रुरल कॉलेज मैदानावर 60 वर्षांची पोळा परंपरा कायम (ETV Bharat)

भरदार बैलजोड्यांनी वेधलं लक्ष

मैदानात दाखल होणारी प्रत्येक बैलजोडी नागरिकांचं लक्ष वेधून घेत होती. काही बैल बलदंड आणि भरदार शरीरयष्टीचे, तर काही उंचपुऱ्या बांध्याचे होते. अंगावर आकर्षक रंगकाम, कपाळावर सजावटीची नक्षी, गळ्यात घुंगरांच्या माळा आणि रंगवलेली शिंगे, यामुळे सर्जा-राजांचा रुबाब खुलून दिसत होता. सजलेले बैल ऐटीत चालताना पाहणं, हा चिमुकल्यांसह मोठ्यांसाठीही कौतुकाचा विषय ठरला.

शहरात दुर्मिळ झालेले सर्जा-राजा पुन्हा दिसले

अमरावती शहराचा विस्तार आणि शेतीतील वाढतं यांत्रिकीकरण यामुळे बैलजोड्या आता शहराच्या परिसरात क्वचितच दिसतात. त्यामुळे पोळ्याच्या निमित्तानं रुरल कॉलेजच्या मैदानावर एकाच ठिकाणी सजलेल्या बैलजोड्या पाहण्याची संधी मिळाल्यानं मुलांमध्ये विशेष कुतूहल होतं. कोणी बैलांच्या शिंगांकडे पाहत होतं, तर कोणी त्यांच्या गळ्यातील घुंगरांचा आवाज ऐकत होतं. पालकही मुलांसोबत या पारंपरिक दृश्याचा आनंद घेताना दिसले.

संस्थेच्या बैल जोड्यांसह वलगाव, रहाटगावचा सहभाग

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या विविध कृषी शिक्षण संस्थांच्या बैलजोड्या या उत्सवाचं प्रमुख आकर्षण ठरल्या. जनता कृषी तंत्र विद्यालय, श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय आणि रुरल इन्स्टिट्यूटच्या बैलजोड्या यंदाही पोळ्यात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्यासोबत वलगाव आणि लगतच्या रहाटगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनीही सजवलेल्या बैलजोड्या आणल्या होत्या. ग्रामीण भागातून आलेल्या या बैलजोड्यांमुळे शहराच्या गाडगेनगर भागात गावाकडच्या पोळ्याचं चित्र उभे राहिलं.

शिट्ट्या, पुंग्यांनी यात्रेत भरला रंग

बैलजोड्या पाहून पुढे जाताच यात्रेचं वेगळंच विश्व अनुभवायला मिळत होतं. फुगे विकणारे, खेळणी मांडणारे आणि विविध वस्तूंचे स्टॉल्स लावलेले विक्रेते ग्राहकांची वाट पाहत होते. कुठून तरी शिट्टीचा आवाज यायचा. फुग्यांसाठी हट्ट करणारी मुले, खेळण्यांच्या आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांसमोर थांबलेले पालक आणि यात्रेतील गर्दीची लगबग यामुळे मैदानाचा परिसर गजबजून गेला होता. बैलपोळ्याच्या पारंपरिक वातावरणाला या छोटेखानी यात्रेनं बालपणीच्या आठवणींचे रंग दिले. गाडगेनगर, राधानगर आणि परिसरातील नागरिकांसाठी रुरल कॉलेजचा पोळा हा केवळ धार्मिक किंवा कृषी परंपरेचा उत्सव नाही, तर अनेक वर्षांच्या आठवणी जपणारा सोहळा आहे. पोळ्याच्या दिवशी कुटुंबासह मैदानावर येणं, बैलजोड्या पाहणे आणि यात्रेत मुलांसाठी खेळणी-फुगे घेणं ही परंपरा आजही या पोळा उत्सवात कायम आहे.

पूर्वी 300 ते 400 जोड्या, आता संख्या कमी

काही वर्षांपूर्वी अमरावती शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागातून तब्बल 300 ते 400 बैलजोड्या या पोळ्यात सहभागी व्हायच्या. मात्र शेतीमध्ये ट्रॅक्टर आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वाढलेला वापर, तसेच बैलजोड्या पाळण्याचं घटलेलं प्रमाण याचा परिणाम पोळ्यावरही झाला आहे. पूर्वी शेकडो बैलजोड्यांनी गजबजलेले मैदान आता तुलनेने मोजक्या बैलजोड्यांनी भरते. मात्र बैलजोड्यांची संख्या कमी झाली असली तरी त्यांच्याभोवती जमणारी गर्दी आणि उत्सवाचा उत्साह कमी झालेला नाही.

भाऊसाहेबांनी जपली कृषी संस्कृतीची नाळ

"ग्रामीण संस्कृती आणि कृषी जीवनाशी शहराचे नाते कायम राहावं, या भावनेतून डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या पुढाकारानं रुरल कॉलेजच्या मैदानावर पोळा उत्सवाची परंपरा सुरू झाली," अशी माहिती जनता कृषी तंत्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजेश खाडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. आजही श्री शिवाजी शिक्षण संस्था ही परंपरा पुढे नेत आहे. गेल्या 50 ते 60 वर्षांपासून रुरल कॉलेजच्या मैदानावर हा पोळा उत्सव अविरतपणे साजरा होत आहे. "काळ बदलला, शेतीचे स्वरूप बदललं आणि बैलजोड्यांची संख्याही घटली; मात्र भाऊसाहेबांनी रुजवलेली ही कृषी संस्कृतीची नाळ आजही तुटलेली नाही," असंही प्राचार्य खाडे यांनी आवर्जून सांगितलं.

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