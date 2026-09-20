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अमरावतीत 15,500 चॉकलेट्सचा अनोखा गणपती; 32 वर्षांची परंपरा असलेल्या रतनगंज मंडळाची कमाल

अमरावती येथील रतनगंज गणेशोत्सव मंडळानं 15 हजार 500 चॉकलेट्सचा वापर करून एक आकर्षक आणि पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती साकारली आहे.

Chocolate Ganpati Amravati
अमरावतीत 15,500 चॉकलेट्सचा गणपती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 1:11 PM IST

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अमरावती : गणेशोत्सव म्हटलं की कुठे भव्य देखावे, कुठे रंगीबेरंगी रोषणाई, तर कुठे आकर्षक सजावटींनी नटलेला गणराया पाहायला मिळतो. पण अमरावती शहरातील रतनगंज परिसरातील एका छोट्याशा गणेश मंडळाची ओळख या झगमगटापेक्षा वेगळी आहे. या ठिकाणी दरवर्षी देखावा बदलत नाही, तर गणरायाचं रूपच बदलतं. कधी गोट्या, कधी शंख, कधी मसाले, नारळ तर कधी दिव्यांमध्ये गणपती साकारला जातो. यंदा याच अनोख्या परंपरेत तब्बल 15 हजार 500 चॉकलेट्स वापरून गणरायाचं रूप साकारण्यात आलं आहे. गेल्या 32 वर्षांपासून रतनगंज गणेशोत्सव मंडळानं ही अनोखी परंपरा जपली आहे. 'प्रत्येक घटकात देवाचं रूप आहे' या श्रद्धेतून दरवर्षी एखाद्या वेगळ्या वस्तूची निवड केली जाते आणि त्याच वस्तूच्या माध्यमातून गणपतीचं रूप घडवलं जातं. त्यामुळे या मंडळाचा गणराया पाहण्यासाठी उत्सवाच्या काळात भाविकांची उत्सुकता नेहमीच शिगेला पोहोचलेली असते.

अमरावतीत साकारला 15,500 चॉकलेट्सचा गणपती (ETV Bharat)

गोट्यांपासून सुरू झालेला प्रवास

या परंपरेची सुरुवात झाली ती गोट्यांच्या गणपतीपासून. मंडळाच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात गोट्यांचा वापर करून गणेशमूर्ती साकारण्यात आली. त्यानंतर मात्र, या कल्पनेनेच एक वेगळं रूप घेतलं. दरवर्षी नवी वस्तू, नवी कल्पना आणि त्यातून साकारलेला नवा गणराया अशी या मंडळाची नवी ओळख निर्माण झाली.

Chocolate Ganpati Amravati
रतनगंज गणेशोत्सव मंडळानं हा गणपती साकारला आहे. (ETV Bharat)

विविध स्वरूपांत साकारले गणपती

गोट्यांपासून बनवलेला गणपती, कच्च्या केळ्यांचा गणपती, कवड्यांचा गणपती, गहू-डाळ-तांदळाचा गणपती, शंखांचा गणपती, अमेरिकन डायमंडचा गणपती, 36 प्रकारच्या मसाल्यांचा गणपती, दिव्यांचा गणपती, भुईमुगाच्या शेंगांचा गणपती आणि दोऱ्यांचा गणपती अशा विविध रूपांत गेल्या काही वर्षांत गणराया साकारला गेला आहे.

Chocolate Ganpati Amravati
चॉकलेटच्या असंख्य छोट्या घटकांमधून साकारलेलं बाप्पाचं रूप लक्ष वेधून घेतं. (ETV Bharat)

यंदा बाप्पाला चॉकलेटचा गोड साज

यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मंडळानं चॉकलेटची निवड केली आणि त्यातून आकर्षक गणराया साकारला गेला. तब्बल 15 हजार 500 चॉकलेट्स वापरून गणपतीची मूर्ती सजवण्यात आली आहे. दुरून पाहिल्यावर चॉकलेटच्या असंख्य छोट्या घटकांमधून साकारलेलं बाप्पाचं रूप लक्ष वेधून घेतं. मूर्तीचा संपूर्ण मूळ ढाचा मातीपासून तयार करण्यात आला आहे. त्यानंतर या मातीच्या मूर्तीवर चॉकलेट लावून गणरायाला अंतिम रूप देण्यात आलं आहे. त्यामुळे ही मूर्ती केवळ वेगळीच ठरत नाही, तर मंडळाच्या 32 वर्षांच्या परंपरेला यंदाची नवी कल्पना म्हणूनही भाविकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे, या चॉकलेटच्या गणपतीला पाहण्यासाठी लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच भाविक रतनगंजमध्ये येत आहेत. गणपतीसमोर उभं राहून हजारो चॉकलेट्सपासून साकारलेलं बाप्पाचं रूप न्याहाळण्याची उत्सुकता प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे.

32 वर्षांपासून मूर्तिकाराची साथ

या अनोख्या परंपरेला आकार देण्यामागे मूर्तिकार राकेश साहू यांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. गेल्या 32 वर्षांपासून ते या मंडळासाठी गणेशमूर्ती घडवत आहेत. 'दरवर्षी वेगळी वस्तू आणि त्यातून मूर्ती साकारण्याचं आव्हान स्वीकारत त्यांनी या परंपरेत सातत्य राखलं आहे', असं मंडळाचे प्रमुख पदाधिकारी विशाल गुप्ता यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

विसर्जनानंतर चॉकलेट मातीमध्ये विलीन

यंदाच्या चॉकलेटच्या गणपतीच्या विसर्जनाची पद्धतही विशेष आहे. संपूर्ण मूर्तीचा मूळ ढाचा मातीचा असल्यानं विसर्जनानंतर तो पाण्यात सहज विरघळतो. विसर्जनानंतर काही तासांतच मूर्तीचा मातीचा भाग पाण्यात मिसळतो आणि मूर्तीवर लावलेले चॉकलेटही पाण्यातच विरघळणार असल्याचं विशाल गुप्ता यांनी सांगितलं.

झगमगाटापेक्षा वेगळेपणाची ओळख

गणेशोत्सवात अनेक मंडळे भव्य देखावे आणि आकर्षक विद्युत रोषणाईसाठी ओळखली जातात. मात्र, रतनगंज गणेशोत्सव मंडळाची वाट वेगळी आहे. या ठिकाणी मोठ्या देखाव्यापेक्षा गणरायाच्या मूर्तीची संकल्पना हेच प्रमुख आकर्षण असतं. मंडळ आकारानं लहान असलं, तरी दरवर्षी साकारला जाणारा गणराया परिसरातील भाविकांचं लक्ष वेधून घेतो. पुढच्या वर्षी बाप्पा कोणत्या रूपात दिसणार, याची उत्सुकता उत्सव संपल्यानंतरही भाविकांच्या मनात कायम राहते.

वस्तू बदलतात, श्रद्धा कायम

"प्रत्येक वस्तूमध्ये आणि प्रत्येक घटकात देवाचं रूप आहे, अशी आमची श्रद्धा आहे. त्यामुळे दरवर्षी वेगवेगळ्या वस्तूंमधून गणरायाचं रूप साकारण्याची परंपरा आम्ही पुढेही कायम ठेवणार आहोत", असं विशाल गुप्ता यांनी सांगितलं.

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CHOCOLATE GANPATI AMRAVATI MARATHI

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